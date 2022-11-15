【高盛推介】大市連彈3日 資金積極部署淡倉
2022年11月15日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市近日向好，恒指周一(14日)曾重上18,000點水平，周二(15日)指數繼續向上，上升逾500點，見近1個月高位，是連續第3日上升。
觀察個股輪證資金流向，周一是一面倒以淡倉為主，個股產品淡倉合共有約7,800港萬元流入，而五大資金流入的個股產品全部都是淡倉，分別有騰訊控股、京東集團、比亞迪股份、香港交易所及友邦保險。
由於股價從低位都反彈，都累積一定升幅，投資者早前留意的認沽證都變得價外，這類產品的風險較高，現時部署宜重新審視產品條款，以較貼價產品作部署。
看淡美團可留意高槓桿美團沽(25743)，是3個月期以上最高槓桿產品之一，加上此產品是50兌1，敏感度較高，集高槓桿、高敏感度於一身，條款相當突出。
電商股方面，阿里巴巴及京東及都未有公布「雙11」成交額，看淡阿里可留意阿里沽(27800)，屬中期輕微價外，是行使價55元以上、3個月期以上產品最高槓桿。看淡京東可留意中年期、低面值京東沽(27953)。
騰訊沽27990，行使價189.9元，2023年4月24日到期，實際槓桿4.7倍，熱門條款、高槓桿。
騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿4倍，中年期、貼價。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿、高敏感度。
阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.3倍，行使價55元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
京東沽27953，行使價146.98元，2023年6月23日到期，實際槓桿2.9倍，中年期、低面值。
傳統藍籌股方面，中國平安見近1個月高位，認沽證方面，行使價33元附近是其中一款高槓桿、低面值產品，是昨日較多資金流入條款，當中可留意低街貨沽(26316)。看淡友邦則可留意長年期、貼價沽(24193)，時間值損耗較低。
港交所重上300元水平，看淡港交所可留意中年期、低街貨沽(27078)。
平安沽26316，行使價33元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.3倍，熱門條款，高槓桿、低面值。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4倍，長年期、貼價。
港交沽27078，行使價228.8元，2023年6月23日到期，實際槓桿4.9倍，中年期、低街貨。
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