工信部：內地防範多種冶煉產能盲目擴張

內媒報道，工信部等三部門印發有色金屬行業碳達峰實施方案，其中提到「十四五」期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得重要進展，重點品種單位產品能耗、碳排放強度進一步降低，再生金屬供應佔比達24%以上。「十五五」期間，有色金屬行業用能結構大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達30%以上，綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立，確保2030年前有色金屬行業實現碳達峰。

三部門又指，防範銅、鉛、鋅、氧化鋁等重點品種冶煉產能盲目擴張；推進有色金屬行業燃煤窯爐以電代煤，提升用能電氣化水平；嚴禁在國家政策允許的領域以外新(擴)建燃煤自備電廠，推動電解鋁行業從使用自備電向網電轉化；支持企業參與光伏、風電等可再生能源和氫能、儲能系統開發建設；加強企業節能管理，嚴格落實國家強制性節能標準，持續開展工業節能監察，規範企業用能行為。

另外，預期到2025年再生銅、再生鋁產量各達到400萬噸、1,150萬噸，再生金屬供應佔比達24%以上；又鼓勵消納可再生能源，力爭2025年、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達到25%、30%以上。