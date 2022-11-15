【高盛推介】資金流入美團淡倉　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：科技股周二(15日)早段發力帶動恒指上升，其中美團上升逾6%，現報166.2港元。然而，美團股價近日較其他科技股落後，周一(14日)更逆市下跌近2%。

觀察個股輪證資金流向，雖然股價下跌，周一流入美團產品仍以淡倉為主，有約300萬元流入。即市亦見資金繼續流入其淡倉。

美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。

美團購26927，行使價188.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿4倍，貼價、高敏感度。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、高敏感度。

美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.3倍，低面值。

美團牛57287，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4倍，收回價較遠、相近收回價產品最高槓桿。

美團熊58676，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，貼價、高槓桿。

美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。