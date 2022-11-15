【高盛推介】資金流入美團淡倉 輪證點揀？
2022年11月15日 11:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：科技股周二(15日)早段發力帶動恒指上升，其中美團上升逾6%，現報166.2港元。然而，美團股價近日較其他科技股落後，周一(14日)更逆市下跌近2%。
觀察個股輪證資金流向，雖然股價下跌，周一流入美團產品仍以淡倉為主，有約300萬元流入。即市亦見資金繼續流入其淡倉。
投資者如看淡美團，可留意高槓桿美團沽(25743)，是3個月期以上最高槓桿產品之一，加上此產品是50兌1，敏感度較高，集高槓桿、高敏感度於一身，條款相當突出。部分投資者則希望利用低面值產品，因為低面值證較容易控制注碼，以注碼控制風險，可留意低面值沽(27820)。
美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。
美團購26927，行使價188.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿4倍，貼價、高敏感度。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、高敏感度。
美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.3倍，低面值。
計劃部署美團牛熊證，現時缺乏較貼價、高槓桿的牛證，可留意收回價較遠的牛證(57287)，是相近收回價產品最高槓桿。看淡方面，貼價熊證可留意美團熊(58676)，收回價175元，是高槓桿產品，適合短線部署；遠收回價證則可留意熊(50525)，是相近收回價產品最高槓桿。
美團牛57287，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4倍，收回價較遠、相近收回價產品最高槓桿。
美團熊58676，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，貼價、高槓桿。
美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，遠熊。
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