會財局：已向調查部轉介不超過20個審計質素低於標準項目

會財局主席黃天祐(左二)、行政總裁馬力(右二)、政策、註冊及監督部 主管梁家恩(左一)及查察部主管賴翠碧(右一)

環球市況不穩下，核數師在上市公司財務報表上的把關至關重要。會計專業監管機構會計及財務匯報局(會財局)發現，業內表現良莠不齊，已向調查部轉介不超過20個審計質素低於標準的項目作跟進。

會財局查察部主管賴翠碧表示，於進行中期查察報告時發現，在所查察的公眾利益實體項目中持續出現重大缺失。

她指，當局重點查察了在3年查察周期中，首兩年並未接受查察的類別B和類別C事務所，發現許多缺失都與這些事務所的項目相關。

賴續稱，對於接受查察的上述兩類別事務所的項目查察結果感到失望，並在許多此等審計項目中持續發現過往曾提及的重大缺失，包括缺乏足夠專業懷疑態度、未充分評價管理層對收入確認及預期信用損失的會計準則應用，以及未充分對日記帳分錄和其他調整進行測試。

更甚者，當局發現有兩名公眾利益實體核數師違反香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》的核數師獨立性規則。

賴稱，對於持續出現缺失的事務所，會跟事務所詳細了解重複犯錯的成因，表達關注及期望，並作根本原因分析(RCA)等方法幫助個別事務所作改善。

會財局中期查察已完成有關20個公眾利益實體項目的查察，按年少3個，分別為類別A、B及C，即每年分别完成超過100項、10至100項及至少一項但少於10項公眾利益實體的審計工作。

當局局每年對類別A事務所進行查察，並於3年查察周期內對類別B和C事務所進行至少一次查察。賴補充，若發現部分事務所項目缺失較嚴重，將在期內作更多查察。

鑑於預期明年市況更波動，賴指出，明年將重點作集團審計，因所涵蓋的公司和層面更廣，以及拉長審視年期超過12個月，以考慮其可持續經營等。

會財局強調，核數師應善用報告中的發現及期望，以更好地籌劃及執行即將到來的年度審計，並加強相關政策及程序，以提高審計質素。