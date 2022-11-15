敏華：對未來半年看法保持謹慎樂觀　開店速度放慢

他表示，公司在大型促銷活動「雙十一」期間，開單率錄得接近20%增長，惟坦言電商渠道的退貨率較往年高蠻多，繼而估計雙十一銷售口徑不會有大量增長，或「基本上持平多一點點」。

集團內地市場在截至9月底止上半財年淨增262家門店，至6,230家。黃預計，下半財年開店規模與上半年相若。集團開店速度稍微慢一點，主要是封控政策加上房地產不景氣，目前開店較審慎。他補充，仍看好內地市場，惟目前尋求加強歐美及東南亞的銷售。海外市場方面，伴隨運費大幅下降，產品銷售價格下降預計可刺激消費，有助集團產品出口。

敏華控股上半財年多賺10.52%，純利10.92億港元；總收入跌7.96%，至95.33億元，當中最大貢獻來源的中國市場收入下跌約10%，至57.13億元，北美市場升0.1%至25.64億元，歐洲及其他海外市場增2.1%至6.7億元。集團中期毛利率38.8%，按年改善2.6個百分點。淨利潤率增長2.1個百分點至11.8%。

就集團上半財年淨利潤率增長2.1個百分點至11.8%。黃解釋，主要是原材料成本下降，加上銷售及管理費用、生產方面有改善。