道期升158點　比特幣企1.6萬美元

2022年11月15日 16:14
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    美匯指數報106.18；港匯見7.8261；離岸人民幣(CNH)報7.0266；美元兌日圓報139.54；歐元處1.0395；英鎊報1.1818。金價報1,779美元。布油報92.84美元，紐油報85.29美元。比特幣企1.6萬美元。道指期貨升158點。
    ●市後關注點
    -18:00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)；歐元區9月貿易帳
    -21:30 美國10月生產物價指數(PPI)
    ●港股持續反彈，恒生指數收復18,000點大關，全日收報18,343點，升723點或4.11%。國企指數收報6,269點，升289點或4.84%；科技指數收報3,813點，升259點或7.3%，主板成交2,050億港元。https://bit.ly/3hCSKM1
    ●滬綜指收升50點，酒股漲逾2%，外資淨買入逾81億人幣。https://bit.ly/3UPIVsE
    ●美擬最快下月將10多家中企列貿易黑名單，包括長江存儲。
    ●中國經濟：
    -內地發電量扭轉跌勢，10月按年增長1.3%。
    -內地10月社會消費品零售總額按年跌0.5%，遜預期。
    -三部門印發有色金屬行業碳達峰實施方案。
    -人行下周一在港招標發行250億人民幣央票。
    -野村：內地今季GDP增長放緩至2.8%，四大因素拖累...
    -傳融創擬重組境內債，涉及154億人民幣。
    ●全球裁員潮：
    -亞馬遜擬裁員1萬人，料最快本周開始。
    -「小騰訊」冬海半年裁七千人，最新涉中國及新加坡員工。
    -受累經濟轉差，聯邦快遞擬暫時解僱貨運部一批員工。
    -Apple擬縮減個別部門招聘，另向採購Mac中小企提供折扣促銷。
    ●雷曼翻版？FTX倒閉手尾長，幣圈破產接踵來。
    ●澳洲央行會議紀錄：致力令通脹重返目標區間。
    ●日本第三季GDP遜預期。
    ●新西蘭10月樓價指數創30年來最大跌幅。
    ●《沽注一擲》主角Q3再建倉，鍾情監獄股...
    ●會財局：已向調查部轉介不超過20個審計質素低於標準項目。