道期升158點 比特幣企1.6萬美元
2022年11月15日 16:14
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美匯指數報106.18；港匯見7.8261；離岸人民幣(CNH)報7.0266；美元兌日圓報139.54；歐元處1.0395；英鎊報1.1818。金價報1,779美元。布油報92.84美元，紐油報85.29美元。比特幣企1.6萬美元。道指期貨升158點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)；歐元區9月貿易帳
-21:30 美國10月生產物價指數(PPI)
●港股持續反彈，恒生指數收復18,000點大關，全日收報18,343點，升723點或4.11%。國企指數收報6,269點，升289點或4.84%；科技指數收報3,813點，升259點或7.3%，主板成交2,050億港元。https://bit.ly/3hCSKM1
●滬綜指收升50點，酒股漲逾2%，外資淨買入逾81億人幣。https://bit.ly/3UPIVsE
●美擬最快下月將10多家中企列貿易黑名單，包括長江存儲。
●中國經濟：
-內地發電量扭轉跌勢，10月按年增長1.3%。
-內地10月社會消費品零售總額按年跌0.5%，遜預期。
-三部門印發有色金屬行業碳達峰實施方案。
-人行下周一在港招標發行250億人民幣央票。
-野村：內地今季GDP增長放緩至2.8%，四大因素拖累...
-傳融創擬重組境內債，涉及154億人民幣。
●全球裁員潮：
-亞馬遜擬裁員1萬人，料最快本周開始。
-「小騰訊」冬海半年裁七千人，最新涉中國及新加坡員工。
-受累經濟轉差，聯邦快遞擬暫時解僱貨運部一批員工。
-Apple擬縮減個別部門招聘，另向採購Mac中小企提供折扣促銷。
●雷曼翻版？FTX倒閉手尾長，幣圈破產接踵來。
●澳洲央行會議紀錄：致力令通脹重返目標區間。
●日本第三季GDP遜預期。
●新西蘭10月樓價指數創30年來最大跌幅。
●《沽注一擲》主角Q3再建倉，鍾情監獄股...
●會財局：已向調查部轉介不超過20個審計質素低於標準項目。