道期升158點　比特幣企1.6萬美元

美匯指數報106.18；港匯見7.8261；離岸人民幣(CNH)報7.0266；美元兌日圓報139.54；歐元處1.0395；英鎊報1.1818。金價報1,779美元。布油報92.84美元，紐油報85.29美元。比特幣企1.6萬美元。道指期貨升158點。

●市後關注點

-18:00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)；歐元區9月貿易帳

-21:30 美國10月生產物價指數(PPI)

●美擬最快下月將10多家中企列貿易黑名單，包括長江存儲。

●中國經濟：

-內地發電量扭轉跌勢，10月按年增長1.3%。

-內地10月社會消費品零售總額按年跌0.5%，遜預期。

-三部門印發有色金屬行業碳達峰實施方案。

-人行下周一在港招標發行250億人民幣央票。

-野村：內地今季GDP增長放緩至2.8%，四大因素拖累...

-傳融創擬重組境內債，涉及154億人民幣。

●全球裁員潮：

-亞馬遜擬裁員1萬人，料最快本周開始。

-「小騰訊」冬海半年裁七千人，最新涉中國及新加坡員工。

-受累經濟轉差，聯邦快遞擬暫時解僱貨運部一批員工。

-Apple擬縮減個別部門招聘，另向採購Mac中小企提供折扣促銷。

●雷曼翻版？FTX倒閉手尾長，幣圈破產接踵來。

●澳洲央行會議紀錄：致力令通脹重返目標區間。

●日本第三季GDP遜預期。

●新西蘭10月樓價指數創30年來最大跌幅。

●《沽注一擲》主角Q3再建倉，鍾情監獄股...

●會財局：已向調查部轉介不超過20個審計質素低於標準項目。