歐美爭相開發新材料電池　冀擺脫對華依賴　加速電動車普及

隨着電動車日漸普及，車用電池成為產業的關鍵。面對中國在主流鋰離子電池擁有主導地位，西方要突破瓶頸，就要利用新的原材料及技術去發展新一代電池，而美國及歐洲的初創公司正將目光放在鈉及硫這兩種存量大，兼且廉價的原材料。

目前的電動車採用鋰離子電池，其主要成分為為鋰、鈷、錳及高級鎳，而該等原料的價格近年被炒至天價，因此許多公司希望能夠克服技術限制，採用鈉和硫這類更便宜、蘊藏量更豐富的原材料取代鋰離子電池。鈉離子電池(sodium ion battery)或鋰硫電池(lithium-sulfur battery)一旦投產，其價格可能只是鋰離子電池的1/3，到時電動車將可以更加普及，中產以下家庭都消費得起。

然而，上述較新的電池化學物質仍有未克服的問題，例如鈉離子電池的儲電能力不夠，而硫電池易於腐蝕且不夠持久。儘管如此，有十多家初創公司吸引了數百萬美元的民間和政府資金投入新型電池的開發，期望一如柏林Theion、英國Faradion以及美國Lyten這些初創公司在電化學(electrochemistry)方面實現突破性的進展。

目前，電池生產由中國取得主導地位，包括原材料的開採與提煉。根據英國顧問公司Benchmark Mineral Intelligence指出，中國目前擁有全球75%的鈷精煉產能及59%的鋰加工產能。

英國政府投資的新電池技術培育計劃「Faraday Battery Challenge」負責人Tony Harper表示，汽車產業愈來愈擔心鋰、鈷、錳和鎳的供應，因此開發新的化學物質至關重要，認為未來的情況可能非常、非常困難，而開發新材料將減輕這個壓力。

除了歐、美初創公司外，亞洲的電池巨頭也已經着手開發採用新化學物質的電池。中國的寧德時代此前宣布擬於2023年開始生產鈉離子電池；南韓LG Energy Solution則計劃於2025年開始生產鋰硫電池。