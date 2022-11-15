屋宇署9月批出23份建築圖則　6成為住宅及商住項目

而被評為一級歷史建築的深水埗51至53號的戰前唐樓，獲批興建1幢20層高商住樓宇，並設有4層平台，住宅及商業樓面分別約13,996及7,683方呎。資料顯示，該項目亦曾於2017年底獲批建築圖則，當時准建為1幢25層高商住樓宇。

此外，九龍城獅子石道65至75號舊樓，則可於兩層平台之上，興建1幢23層高商住樓，另提供1座樓高1層的商用物業，住宅樓面約56,352方呎，商業面積約6,892方呎。至於太子基隆街1至15號舊樓，可建為1幢22層高商住物業，可建總樓面約65,639方呎。

9月份亦有傳統豪宅地段洋房項目獲批圖則，山頂金馬麟山道5號項目，獲批建兩幢兩層高洋房，另設1層地庫，總樓面約10,589方呎。