屋宇署9月批出23份建築圖則 6成為住宅及商住項目
2022年11月15日 17:19
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屋宇署於9月份共批出23份建築圖則，包括14項住宅及商住發展，以新世界發展(00017)及帝國集團等的黃竹坑香葉道11號港島南岸第5期較具規模，准建兩幢樓高34及35層的分層住宅，另設3層平台，總樓面約636,153方呎。
期內亦有多項市區舊樓收購項目獲批則，其中宏安地產(01243)鴨脷洲街17至23號、平瀾街7至9號及新市街37至39號一列舊樓，獲准發展為1幢27層高商住物業，住宅樓面約60,594方呎，另設約7,570方呎商業面積。
九龍建業(00034)執行董事柯沛鈞以個人名義收購發展的西營盤高街2B至6A號項目，可建為1幢26層高商住樓宇，總樓面約50,147方呎。
而被評為一級歷史建築的深水埗51至53號的戰前唐樓，獲批興建1幢20層高商住樓宇，並設有4層平台，住宅及商業樓面分別約13,996及7,683方呎。資料顯示，該項目亦曾於2017年底獲批建築圖則，當時准建為1幢25層高商住樓宇。
此外，九龍城獅子石道65至75號舊樓，則可於兩層平台之上，興建1幢23層高商住樓，另提供1座樓高1層的商用物業，住宅樓面約56,352方呎，商業面積約6,892方呎。至於太子基隆街1至15號舊樓，可建為1幢22層高商住物業，可建總樓面約65,639方呎。
9月份亦有傳統豪宅地段洋房項目獲批圖則，山頂金馬麟山道5號項目，獲批建兩幢兩層高洋房，另設1層地庫，總樓面約10,589方呎。