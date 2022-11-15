葵涌住宅地11億批出　呎價僅4390元　較近8年前平3成

地政總署公布，葵涌荔崗街住宅地以11億港元批出，中標財團為中信泰富。以純住宅發展總樓面約250,591方呎計算，每方呎樓面地價約4,390元，相比對上一幅於近8年前批出的同區住宅地大幅低逾三成。

資料顯示，葵涌對上一幅批出住宅地追溯至2015年1月，該幅興芳路地皮當時成交樓面呎價約6,701元。相比之下，是次成交呎價近8年跌價約34.5%。

荔崗街地皮位置毗鄰夾屋浩景臺，佔地約41,765方呎，可作純住宅或商住用途，住宅單位實用面積不可少於280方呎。項目亦需要興建約18,643方呎的公共交通交匯處及實用面積共10,874方呎的展能中心與弱智人士宿舍。

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團對投得葵涌住宅地感到高興，地皮位處葵涌半山，可享開揚景致，計劃發展中型單位為主，預計投資額約40億元，每方呎約15,000元，料將來售價由1.8萬元起。又指，集團對香港樓市有信心，對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，中標結果反映整體地價已出現明顯回調，以往樓面呎價4,000多元只能購入屯門區等的新界西北發展項目，相信新界區地價將持續受壓。