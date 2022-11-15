外匯管理局：10月經常帳跨境資金淨流入年增43%

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，10月中國跨境資金流動保持在合理區間，貨物貿易、外商直接投資等專案繼續發揮穩定資金流入的基礎性作用。10月經常帳戶相關跨境資金呈現一定規模淨流入，按年增長43%。其中貨物貿易項下跨境資金淨流入329億美元，按年增長19%。

她表示，外商直接投資資本金保持淨流入，外資在境內債券市場的投資延續恢復態勢，體現了中國涉外經濟發展的韌性，顯示境外投資者在中國長期投資興業以及配置人民幣資產的意願總體穩定。年末一般為中國出口企業集中收款和外資企業投資布局密集期，相關跨境資金流入往往增多，對外匯市場支撐作用進一步增強。

王春英續表示，未來外部環境依然複雜多變，隨着經濟增長、通脹水平等發展演變，主要發達經濟體貨幣政策及其對全球的外溢影響也會調整變化，近期美元匯率有所回落。中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，進一步優化疫情防控措施，經濟回穩向好的態勢將繼續鞏固；同時，中國國際收支結構更加穩健，外匯市場韌性在改革開放中顯著增強，宏觀審慎調節工具不斷完善，抵禦外部衝擊的基礎和條件更加堅實。

外管局統計數據顯示，10月銀行結匯1.21萬億元人民幣(下同)，售匯1.29萬億元。今年首10個月，銀行累計結匯14.44萬億元，累計售匯13.75萬億元。