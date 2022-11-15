全球經濟日益嚴峻　油組年內第5次降石油需求預測

全球經濟形勢嚴峻之下，石油輸出國組織繼於10月的月報大幅下調全球石油預測後，本周一在最新的月報中再度下調今年石油需求預測，乃自4月以來第五次下調，並同步削減明年預測，主因是高通脹和利率上升等因素對經濟構成的挑戰日益嚴峻。

OPEC指出，今年全球石油需求預估將按年增長2.6%至每日255萬桶，較上月的預期每日減少10萬桶，而明年石油需求增長也下調至每日224萬桶，較上月的預期每日減少10萬桶。同時，繼上月將今年第四季石油日產量預期下調44萬桶後，今次又再度下調52萬桶，意味石油輸出國組織及盟國(OPEC+)在上月達成每日減產200萬桶的協議，應該能讓石油產能降至足以使市場達成平衡的水平。布蘭特期油貨及紐約期油周二偏軟。

新西蘭樓價跌幅30年最勁

OPEC+將於12月4日召開會議，對明年的生產策略進行討論，而當日也是歐盟禁止從海上進口俄羅斯原油期限的前一天，勢成市場焦點。

事實上，高通脹和利率上升正打擊多地經濟。根據新西蘭房地產協會最新公布的數據顯示，REINZ樓價指數錄得連續11個月下跌，10月份的指數按年下跌10.9%，創自1990年代初以來的最大跌幅，而樓價中值也較去年10月下降7.9%，主要是按息抽高打擊需求。經濟學家認為，隨着利率預期上升，當地樓價還有進一步下跌的空間。

此外，澳洲央行11月會議紀錄指出，當局堅定致力於使通脹重返目標區間，將為此採取一切必要行動，預計未來一段時間內將進一步加息。委員們曾在會議上考慮加息0.5厘，但最終認為11月會議上加息0.25厘更合適。然而，央行不排除再次加息0.5厘的可能性，或是暫停加息，強調加息沒有預設路徑。而目前澳洲的就業形勢趨緊，通脹高企，料將進一步推動薪金上漲。另外，央行發布對前瞻指引的評估，指未來的前瞻指引將是靈活的，將聚焦於政策目標。

日本GDP 4季以來首陷萎縮

即使是持續採取寬鬆貨幣政策的日本，亦面臨經濟下行壓力。該國第三季度國內生產總值(GDP)初值按季跌0.3%，遜於市場預期的增長0.3%，也是4個季度以來首次陷入負增長；以年率計按季跌1.2%，預期增長1.2%。