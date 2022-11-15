大新銀行：內地零售銷售或有放緩壓力

大新銀行經濟研究及投資策略部經濟研究及投資策略部表示，內地10月零售銷售由升9月按年升2.5%轉為減少0.5%，是5月以來首次出現倒退，相信受到疫情升溫影響。餐飲消費按年減少8.1%，跌幅較9月的1.7%明顯擴大，汽車銷售增長由前月14.2%降至3.9%。內地11月疫情持續擴散，整體零售銷售亦可能有放緩壓力。

10月規模以上的工業生產按年增長5%，增幅小於9月的6.3%。隨外圍經濟下行壓力升溫，內地10月出口按美元計已錄得按年倒退，加上疫情因素，短期內工業生產增長仍有可能減慢。

今年首十個月的固定資產投資按年增長5.8%，當中製造業投資增長9.7%，基礎建設增長8.7%，表現相對平穩，但房地產開發投資仍然疲弱，按年減少8.8%，減幅大於首九個月的8%，而且首十個月的全國住宅銷售額更按年下跌28.2%，顯示住宅市場持續量價齊跌的局面未有改善。內地推出一系列措施支持房地產市場，尋求提振需求及協助部份房企融資，但整體內房債務問題沉重，而且需求仍然疲弱，房地產投資及銷售短期內未必有大幅改善。

11月一年期中期借貸便利中標利率維持在2.75%不變，而新一期展開的中期借貸便利額度為8,500億元人民幣，淨回籠1,500億元。另外，人行同日透過七天期逆回購淨投放1,700億元，因此當日公開市場整體資金情況仍為淨投放。人行又提到，已通過抵押補充貸款（PSL）、科技創新再貸款等工具投放中長期流動性3,200億元，反映央行採用更多不同貨幣政策工具保持中長期流動性。