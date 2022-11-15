北角富澤花園三房做價重返7年前　較高位平35%

港島私樓樓價繼續回落。北角富澤花園套三房單位，劈價312萬元，僅以888萬元售出，較4年前同類型單位平約35%，成交價重返2015年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻稱，北角富澤花園富嘉閣中層A室，實用面積約658方呎，套三房間隔，叫價1,200萬元，減價至888萬元售出，呎價約13,495元，成交價重返2015年水平，同類型單位2018年曾售1,366萬元，現跌價35%，屋苑一周內連錄3宗買賣。

●美聯葉志偉表示，薄扶林置富花園18座高層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約698萬元，議價後以680萬易手，呎價約15,490元，原業主於2017年4月以約660萬元購入，持貨約5年多，帳面微賺約20萬元，物業升值約3%。

●中原黃家俊指，鴨脷洲南灣5座高層B室，實用面積約1,161方呎，套兩房間隔，享海景，以2,968萬元連車位易手，呎價約25,564元，新買家屬於用家，原業主於2010年7月以2,304萬元買入，持貨12年帳面獲利664萬元，單位升值約29%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山居屋鳳禮苑A座中層3室，實用面積約407方呎，兩房間隔，已補價自由市場以475萬元成交，原業主放盤5個月，叫價約568萬元，終減價93萬元成交，減幅約16.4%，呎價約11,671元。

●香港置業張仲賢透露，奧運站維港灣3座高層H室，實用面積約645方呎，套三房間隔，以1,128萬元放盤僅4日，區內客接以約1,120萬元購入，呎價約17,364元，原業主於2018年7月以約1,100萬元購入，帳面賺約20萬元，扣除使費微蝕離場。

●利嘉閣邱家仁稱，深水埗美寧中心B座高層2室，實用面積約280方呎，兩房間隔，望內園景，日前以400萬元沽出，呎價約14,286元，原業主於2003年「沙士」疫症期間僅以約50萬元購入，持貨約19年帳面獲利約350萬元，物業升值約7倍。

●美聯張靖透露，長沙灣碧海藍天2座低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，放盤叫價780萬元，降價20萬，用家以760萬元成交，呎價約15,139元。

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新界區

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城領都8座右翼極高層D室，實用面積約664方呎，套三房間隔，外區用家以750萬元承接，呎價約11,295元，較估價低約180萬元或約兩成。

●中原黃仕斌指，將軍澳中心6座高層F室，實用面積約680方呎，套三房間隔，最初開價1,200萬元，因移民急讓，現劈價312萬元或約26%，以888萬元易手，呎價約13,059元，創屋苑今年呎價新低。

●美聯冼國章表示，將軍澳中心13座高層D室，實用面積約465方呎，最初於年中以820萬元放盤，原業主計劃移民，最終累減110萬元或約13%，以710萬元成交，呎價約15,268元，新買家雙親先去睇樓，叫價錢較估價低約一成，決定協助女兒上車。

●中原柯勇透露，將軍澳中心7座中層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以615萬元成交，呎價約15,148元，原業主於2011年6月以345萬元入市，持貨11年帳面獲利270萬元，單位升值約78%。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳君傲灣3座中層G室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享內園池景，原先叫價約750萬元，累減約82萬元，以668萬元易手，呎價約14,779元，比近期屋苑同類單位市價低約5%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層12室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價500萬元，放盤3個月，減20萬元，以480萬元沽出，減幅約4%，呎價約9,040元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋富安花園13座中層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場放盤半年，開價528萬元，減幅達約27%，累減143萬元，成交價385萬元，呎價約8,810元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山11月暫錄約27宗買賣，按月跌約23%，新港城G座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以520萬元易手，呎價約15,385元，新買家為用家。

●世紀21陽光陳世民稱，沙田居屋穗禾苑A座中層4室，實用面積約411方呎，兩房間隔，望河景，自由市場以368萬元承接，呎價約8,954元，原業主於2012年5月以215萬元購入上址。

●中原方翰達表示，大埔帝欣苑24座中層B室，實用面積約1,009方呎，套三房間隔，望開揚景，9月放盤時開價約1,100萬元，議價後連車位以988萬元易手，呎價約9,792元，累減約112萬元，新買家為用家。

●美聯楊浩然指，大埔天鑽16座低層G室，實用面積約457方呎，開價約650萬元，議價40萬元，終以610萬元平價轉讓，呎價約13,348元，原業主於2019年以594.2萬元購入，持貨逾3年帳面獲利15.8萬元，期內升值約2.7%。

●中原劉德興稱，粉嶺上水區11月至今暫錄約15宗買賣，粉嶺中心E座中層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望內園景，開價約408萬元，議價後以400萬元易手，呎價約10,870元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗區上半月錄得34宗二手買賣，與上月同期相若，元朗新元朗中心4座中層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，開價590萬元，最新以585萬元沽出，呎價約12,554元，惟屬屋苑近3年來的次低價。

●中原鄺家進透露，屯門上半月累錄約50宗買賣，包括華都花園1座低層F室，實用面積約410方呎，兩房間隔，上月底開價420萬元，業主移民急讓，減至390萬元沽出，呎價約9,512元，做價回到2017年即約5年前水平。

●美聯蘇賽琼表示，荃灣荃錦中心2座中層C室，實用面積約354方呎，兩房間隔，原業主開價620萬元，放盤約5個月，見樓市淡靜，劈價110萬元，買家終以510萬元承接，呎價14,407元。

●中原曾日昇指，葵涌大廈中層K室，實用面積約388方呎，兩房間隔，9月叫價385萬元，業主見單位乏人問津，11月減至362萬元，近日終獲上車客洽購，最終以333萬元易手，呎價約8,582元，累減約13%，低銀行估價約低27萬元或約7.5%。

●中原范德輝表示，青衣海欣花園2座低層B室，實用面積約483方呎，「大兩房」間隔，放盤叫價608萬元，同類型單位市價約625萬元，原業主再減18萬元，放盤僅4日，以590萬元易手，呎價約12,215元，做價跌穿600萬元，創同類型單位近年新低。

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