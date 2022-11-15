【業主急走】觸發細價樓爆煲潮！屯門半新樓3年貶值18%

二手業主恐樓價再跌，紛紛止蝕套現，周二(15日)單日再錄至少7宗帳蝕個案，佔近半為屯門私樓。同區納米盤菁雋「爆煲」，開放式單位售250萬元，約3年帳面貶值近18%。

市場消息透露，上址為一個高層單位，實用面積約167方呎，成交呎價約14,970元。原業主於2019年購入，帳面虧蝕逾50萬元離場。

屯門區過去3日錄約20宗買賣，當中約一半成交呎價不足一萬元。美聯陳世豪指，豫豐花園13座高層B室，實用面積約594方呎，近日以538.8萬元沽，呎價約9,071元，原業主持貨約6年，帳面仍蝕約36.2萬元。

該行梁浩文續稱，同區康麗花園2座低層E室售465萬元，以單位實用面積約480方呎計，呎價約9,688元，約4年多帳面貶值約30萬元。

牛頭角淘大花園一周內連錄兩宗蝕賣成交。消息稱，屋苑N座高層7室，實用面積約368方呎，成交價528萬元，呎價約14,348元，約4年帳面跌價約8%。

將軍澳區亦再增蝕讓個案。中原伍錦基指，將軍澳天晉IIIA第1A座低層D室，實用面積約366方呎，一房間隔，劈價156萬元後，以682萬元成交，呎價約18,634元，原業主持貨約4年帳蝕約36萬元。

ONE HOMANTIN輸223萬

市區中價樓蝕幅更大。該行司徒嘉惠表示，何文田ONE HOMANTIN第6座高層E室兩房戶，實用面積約484方呎，今年初開價1,200萬元，原業主移民急走，累減280萬元，同區客在父親協助首期下，以920萬元入市，呎價約19,008元，單位約4年半間帳面蝕223.2萬元，蝕幅近20%。

消息稱，西南九龍浪澄灣一個中低層單位，市傳近日以約828萬元轉手，原業主持貨約3年即沽，帳面蝕逾150萬元，期內貶值逾15%。