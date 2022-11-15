新盤UPDATES：鴨脷洲豪宅複式戶廣逾9千呎
2022年11月15日 22:05
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港島區終於迎來今年首個全新盤，鴨脷洲有豪宅新盤上樓書，提供295伙逾千呎大單位，全盤最大的複式戶更達9,663方呎，為市場上極罕見的分層大宅。
●鴨脷洲利南道凱玥上樓書
由合景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展、以現樓形式登場的鴨脷洲利南道凱玥，周二(15日)上載售樓說明書至項目網站。項目設有6座樓高28層及29層的住宅大樓組成，提供295伙，戶戶均逾千呎，當中最大的複式戶達9,663方呎，為市場上罕見近萬呎的分層戶。
據樓書顯示，項目的單位實用面積介乎1,340至9,663方呎，每層僅提供1至2伙。戶型涵蓋三房至五房間隔，另設連平台或連天台特色戶。最細的連平台特色戶包括第8座1樓A室，實用面積1,340方呎，三房間隔，設私人升降機大堂。
至於，「巨無霸單位」為第3座29樓及30樓A室，屬頂層複式戶，實用面積9,663方呎，提供5個睡房，連876方呎平台及546方呎天台。其他配套方面，項目提供311個住客停車位，超過全盤單位數量。
●啟德跑道區澐璟三房招標售4,468萬元
豪宅新盤承接力不俗，由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，繼昨日首度沽出6伙後，周二(15日)再增1宗成交，進一步推高啟德跑道單位售價及呎價新高的紀錄。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第8座19樓B室，實用面積1,185 方呎，三房間隔，透過招標連同1個車位以4,468萬元成交，呎價約37,705元。資料顯示，該單位買家採用靈活付款計劃入市。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周六賣4伙
北部都會區效應之下，區內新盤推售步伐提速。新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周二(15日)上載銷售安排，敲定周六(19日)發售4伙，包括2伙開放式戶及2伙三房戶。上述單位為實用面積279方呎及609方呎，折實價由412.27萬至809.59萬元，折實呎價由13,227至15,076元。
該盤最新沽出第8B座12樓C室，實用面積609方呎，三房間隔，成交價872.46萬元，呎價約14,326方呎。資料顯示，該盤由上月底開售至今，累沽110伙，佔全盤164伙近七成，吸金逾7億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第1期預計聖誕前交樓
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，將於周四(17日)次輪發售113伙之際，同系列的第1期ONE INNOVALE-Archway最新公布，預計可於下月的聖誕前交樓。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Archway所涉及的兩座住宅大樓將近完成裝修工作，預計十二月中前可以分批交付。他與負責的團隊及承建商，是日一同到現樓視察及了解進度，相信同系列第2期及第3期均可準時交付。資料顯示，第2期及第3期預計關鍵日期均為明年6月30日。
●屯門青山灣瑧譽居室480萬沽
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，周二(15日)沽出居室25，實用面積474方呎，一房間隔，設開放式廚房，成交價480萬元，呎價約10,127元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄334宗終止交易
樓價跌勢未止，影響新盤買家入市信心。新盤市場本月上半月暫錄約31宗終止交易個案，與上月同期相若，其中，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，佔24宗。
該盤自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案達334宗，佔成交量846宗約39%，而涉及總成交金額逾51.5億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加7宗個案，單計本月累積有24宗，新近錄得的個案包括1A座22樓B室，實用面積998方呎，四房連工作間隔，原本於去年6月以2,425.5萬元成交，當時呎價24,304元，惟交易已於上周五(11日)終止。