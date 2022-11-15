新盤UPDATES：鴨脷洲豪宅複式戶廣逾9千呎

港島區終於迎來今年首個全新盤，鴨脷洲有豪宅新盤上樓書，提供295伙逾千呎大單位，全盤最大的複式戶更達9,663方呎，為市場上極罕見的分層大宅。

●鴨脷洲利南道凱玥上樓書

據樓書顯示，項目的單位實用面積介乎1,340至9,663方呎，每層僅提供1至2伙。戶型涵蓋三房至五房間隔，另設連平台或連天台特色戶。最細的連平台特色戶包括第8座1樓A室，實用面積1,340方呎，三房間隔，設私人升降機大堂。

至於，「巨無霸單位」為第3座29樓及30樓A室，屬頂層複式戶，實用面積9,663方呎，提供5個睡房，連876方呎平台及546方呎天台。其他配套方面，項目提供311個住客停車位，超過全盤單位數量。

●啟德跑道區澐璟三房招標售4,468萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周六賣4伙

該盤最新沽出第8B座12樓C室，實用面積609方呎，三房間隔，成交價872.46萬元，呎價約14,326方呎。資料顯示，該盤由上月底開售至今，累沽110伙，佔全盤164伙近七成，吸金逾7億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第1期預計聖誕前交樓

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Archway所涉及的兩座住宅大樓將近完成裝修工作，預計十二月中前可以分批交付。他與負責的團隊及承建商，是日一同到現樓視察及了解進度，相信同系列第2期及第3期均可準時交付。資料顯示，第2期及第3期預計關鍵日期均為明年6月30日。

●屯門青山灣瑧譽居室480萬沽

●沙田大圍站柏傲莊III累錄334宗終止交易

該盤自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案達334宗，佔成交量846宗約39%，而涉及總成交金額逾51.5億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加7宗個案，單計本月累積有24宗，新近錄得的個案包括1A座22樓B室，實用面積998方呎，四房連工作間隔，原本於去年6月以2,425.5萬元成交，當時呎價24,304元，惟交易已於上周五(11日)終止。