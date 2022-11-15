美股道指升429點　沃爾瑪漲近7%

美股周二早段揚升，道指升429點，報33,965點；標指升70點，報4,028點；以科技股為主的納指升277點，報11,473點。港股夜期報18,438點，升114點，高水95點。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，上周四公布的美國通脹數據降溫後，引發各類資產價格大反彈。單計上周四和周五兩日，跟隨技術趨勢做淡美股的眾多量化交易員，被迫將總計約1,500億美元的股票、750億美元的債券淡倉平倉。

不過，量化交易員向來善於轉軚，「買錯邊」後改變策略也是常有的事。高盛估計，假如股市於當前水平徘徊，在期貨市場平倉的驅動下，本周或會有280億美元及流入股市。

不過，紐約聯儲銀行的調查顯示，10月消費者的通脹預期有反彈迹象，一年期通脹預期按月升0.4個百分點，至5.9%，為7月份以來高位；3年期、5年期通脹預期亦齊齊反彈0.2個分點，至3.1%及2.4%。

零售巨頭沃爾瑪公布，於截至10月底止一季，收入按年增長8.74%至1,528.13億美元，惟受累於成本增加，其錄得股東應佔虧損17.98億美元，按年由盈轉虧。不過，該企大幅上調其業績指引，最新估計2023財年收入增速為為2.5%，較早前增加一個百分點；全年經調整每股盈利指引更大幅上調4個百分點，現預期按年跌幅僅6至7%。沃爾瑪股價早段曾升6.83%。

家居裝修用品零售商家得寶公布，截至10月30日止一季收入為388.72億美元，按年增長5.57%；淨利潤按年增5.08%至43.39億美元。該企上季每單交易金額平均為89.67美元，按年升8.84%；惟整體交易量按年下跌4.29%，或反映疫情下住戶熱衷於家居裝修的趨勢開始降溫。家得寶股價曾跌0.46%。