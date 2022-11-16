東方日報B1：港股越萬八關　科網板塊勁彈

恒指開市不久一度倒跌63點，惟很快便掉頭抽升，漲幅一度擴至737點，高見18,356點，午後持續在18,200點以上徘徊，收市報18,343點，漲723點或4.1%，本月以來累漲24.89%，跑贏美股標指超過22個百分點，總算可以一洗股民「棄港投美」之怨氣。國企指數收報6,269點，漲289點或4.84%；科技指數收報3,813點，漲259點或7.3%。

主板沽空金額按日升逾21%，達312.23億元，為6月底之後首度多過300億元，惟主板成交金額連續兩日皆約2,050億元，所以沽空比率亦僅升0.98個百分點至15.23%。不過，要留意的是，港股通買入及賣出金額不相伯仲，以致「北水」淨流入僅得2.55億元。

不僅如此，阿里沽空金額按日飆1.41倍至34.05億元，而騰訊沽空額亦按日急升65.92%，達27.71億元。資深股評人陳炳強直言，港股上升空間有限，其中周三收市後放榜的騰訊，現價已一定程度反映利好消息，惟行業經營環境仍面對壓力，除非季績大幅好過市場預期，否則反彈力度恐會減弱，建議審慎為上。

就在此時，據報騰訊已啟動新一輪裁員，涉及平台與內容事業群(PCG)、雲與智慧產業事業群(CSIG)以及互動娛樂事業群(IEG)，換言之開刀對象除了視頻串流外，還有一直以來的增長支柱遊戲和雲業務。即使規模暫且不明，消息仍反映騰訊經歷今年首兩季收入增長呆滯後的困頓。

港股今年捱打一大原因乃強美元削弱中資股對外資的吸引力，惟摩根士丹利預料，就算美國聯儲局明年1月之後不再加息，明年底美匯指數只會回落至104，比起周一收市僅低2.49%，由此可見高瓴資本(Hillhouse Capital)等外資基金上季試圖撈底中資股，應該是押注中國明年復常所帶來的估值修復。資料顯示，高瓴上季調整其美國上市中概股的持倉，增持拼多多、阿里巴巴分別44%及18%，同時減持京東和唯品會，沽清Netflix和特斯拉(Tesla)，並大幅減持台積電。