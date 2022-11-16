環球刮裁員減薪潮！傳亞馬遜炒1萬人聯邦快遞放無薪假

經濟不景之下，環球企業裁員潮減薪潮不斷！繼Facebook母公司Meta大手裁員過萬人後，早前已透露凍結招聘的電商巨頭亞馬遜，據報將於本周起裁員約一萬人；物流巨頭聯邦快遞(Fedex)員工亦要放無薪假。在亞洲，有「東南亞騰訊」之稱的冬海集團(Sea Ltd)過去半年累計炒逾7,000人；歐資投行瑞信市傳多位亞太區高層被炒。另邊廂，至少有4家中資券商據報高層將會「變相減薪」，甚或涉及香港員工。

外媒引述消息指，亞馬遜最快在本周起將裁減1萬名企業及技術人員，是該公司歷來最大規模的一次裁員。據報今次炒人涉及的部門包括電子設備部門、零售部門及人力資源部門，惟裁員的具體人數及方式尚未作最終決定。按裁員10,000人的規模推算，今次炒人數目佔全職員工約3%，計及時薪合約工的話則佔比不到1%。

在全球消費需求疲弱之下，物流業亦同樣成為大輸家。聯邦快遞證實，將推行員工無薪假，惟未有提供受影響員工的數目。公司發言人稱，無薪假是「自願的」，有關措施料維持3個月左右，期間會維持相關員工的福利及激勵措施，並在有需要時讓他們重返工作崗位。

●4中資券商高層人工設限

在中國，為響應「共同富裕」的願景，有報道指至少4家大型國資券商及資產管理公司正在起草計劃，試圖「縮窄高層與初級員工之間的薪酬差距」，或在數月內向監管部門提交草案。消息稱，其中一種做法是對高層總薪酬設上限，並把花紅獎金攤分更長時間發放。據報至有兩家中資的投資銀行，正在考慮推動「在岸與離岸員工薪酬平等」，即向來人工較高的香港員工，薪金或要與內地員工收窄差距。

此前業務增長向來強勁的亞太市場，亦難逃裁員命運。瑞信據報已解僱亞太區股票資本市場主管Johnson Chui在內的3位亞太區高級管理層，另該行已就出售旗下證券化商品部門以及相關資業務與阿波羅全球管理(Apollo Global Management)達成最協議，惟未有披露作價，預計明年中完成交易。

作為東南亞大型電商及遊戲產業龍頭的冬海集團，於過去半年裁減了逾7,000名員工，涉及公司整體員工數目約10%。在最新一輪的裁員中，其裁減了電商部門蝦皮購物及約100位員工。值得注意的是，冬海集團對騰訊旗下熱門遊戲《英雄聯盟》的港澳台代理權，亦將於本年底結束，或預示其將會有另一輪裁員。