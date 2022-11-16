澳門博彩中介法爭取下月審議通過

澳門立法會第二常設委員會近日正分析及討論俗稱「中介法」的《娛樂場幸運博彩經營業務制度》法案，主席陳澤武於會後表示，爭取下月中之前完成細則性審議，繼而把這項關於博彩中介人(疊碼仔)的法案呈交大會審議，同月表決。

陳稱，第二常設委員會早前收到政府最新的中介法文本，加插條文解釋何謂「娛樂場的活動」。他介紹道，法律規定持牌賭企要為疊碼仔在賭場的活動負上連帶責任，惟「娛樂場的活動」定義很廣泛，新條文大概是疊碼仔及其董事、合作人和僱員於賭場接受他人存款或籌碼，資金是證明用於博彩持牌賭企方有「連帶責任」，否則沒有。中介法也規定，如果持牌賭企已經盡力履行監管義務，可排除連帶責任。

政府訂疊碼仔年度數目上限

另外，澳門政府亦修改了「博彩中介規模」，內容是持牌賭企日後要與疊碼仔合作，須由經濟財政司司長批示訂定，並由他拍板持牌賭企翌年可與多少疊碼仔訂立博彩中介合約，又視乎賭業發展、中介公司規模和持牌賭企營運狀況等決定調整疊碼仔的上限。陳澤武表示，現時澳門有46家博彩中介公司，他們日後能否繼續經營視乎持牌賭企有否與其簽約。

澳門博彩業的監管框架距離塵埃落定愈來愈近，大和表示，如果新賭牌競投者真的與澳門政府就10年特許經營期內投資總額達成「千億澳門元」協議，資本開支負擔低過市場所想，又謂該行對澳門賭業的前景較市場樂觀，理據包括中央優化防疫措施和救樓市，可見當局愈益重視經濟穩定。

不過，即使澳門賭業復甦仍要等客流回復舊觀。富瑞指，11月13日止一周澳門日均賭收1.14億澳門元，按周反彈37%，惟也只是2019年同期約14%，並引述業界人士稱，內地早前重啟內地居民澳門的電子簽注不會快速令澳門賭業復甦，原因是「清零」方針仍不改。

大和下調11月賭收預測

花旗所得澳門上周賭收數據與富瑞相同，維持本月為40億澳門元的預測不變，指就算即將舉行的格蘭披治賽車可推動旅客到訪，還要取決於廣東省的疫情。大和把澳門本月日均賭收預測下調到介乎1.3億至1.5億澳門元，即全月39億至45億澳門元，充其量僅為2019年同月的19.67%。