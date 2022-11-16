【升勢中斷】內地零售額轉跌　餐飲收入瀉8%

疫情防控措施及經濟不景氣持續拖累內地消費。國家統計局數據顯示，上月社會消費品零售總額錄4.02萬億元人民幣(下同)，按年下跌0.5%，終止過去4個月升勢之餘，遜市場預期，扣除汽車以外的消費品零售額更挫0.9%。

今年首10個月計，社會消費品零售總額為36.05萬億元，按年增長0.6%，增速較首9月回落0.1個百分點。按消費類型劃分，上月商品零售3.61萬億元，按年增長0.5%，餐飲收入則狂瀉8.1%至4,099億元；首10個月商品零售增長1.2%，餐飲依然倒退5%。

值得留意的是，網上零售對市場銷售增長貢獻率提升，今年首10個月全國實物商品網上零售額增長7.2%，較首9月加快1.1個百分點，佔社會消費品零售總額比重增至26.2%。

城鎮失業率持平於5.5%

當局表示，上月市場銷售下降主要是受疫情短期衝擊影響，但內地消費市場持續恢復的基礎沒有改變，消費規模擴大、結構升級的態勢仍將延續。隨着進一步優化疫情防控措施的落地落實，促進消費系列政策成效逐步顯現，商品和服務消費需求將不斷釋放，消費市場有望繼續穩步恢復。

當局亦表示，穩就業政策持續發力，就業形勢保持基本平穩。上月全國城鎮調查失業率為5.5%，與9月持平。16至24歲及25至59歲勞動力調查失業率分別為17.9%及4.7%，均與9月持平。首10個月全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。