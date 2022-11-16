陳樂怡：美元回落惠及新興市場

內地放寬隔離檢疫至「5+3」，以及取消入境航班熔斷機制，帶動港股短時間內大幅抽升。內地重新開放復常的路程出現積極信號，惟相信過程需時，並會不時修訂，旅遊及消費股或會逐步出現獲利盤，投資者宜候低收集。

另一方面，美國長債息回落，支持增長股估值修復，而美匯指數回落，有望帶動資金流入新興市場。港股方面，恒指昨日重上18,000點大關，氣氛明顯改善，以今年6月開展的跌浪計算，若按黃金比率反彈0.5倍，可見18,523點。

板塊方面，內地推出政策組合拳援助房地產市場，當中包括讓房企未來半年內到期的貸款可多展期一年。當局加大金融扶助，提振板塊情緒，避免內房溢出風險波及其他金融機構。不過，投資者宜留意民營房企實質得到的融資有多少；其次是關注內房銷售復甦進展，由於還債壓力只是短期紓緩，長遠還是依靠房企自身產生現金流的能力。事實上，9月數據反映貸款需求仍然低迷，竣工面積仍大於新開工面積，反映後續新項目收入有限。

新秀麗目標價23元

全球各地步入復常階段，陸續放寬入境限制，出行需求獲釋放，利好旅遊產品需求。新秀麗現價對應2023財年預測市盈率13.2倍，較5年平均值折讓52%，目標價23元，止蝕位17.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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