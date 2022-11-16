道指升56點　紐油高收1.2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至106.57；港匯見7.8195；離岸人民幣(CNH)報7.0461；美元兌日圓處139.26；歐元報1.0351，英鎊報1.1874。金價處1,779.74美元。布油報93.81美元，紐油報87.25美元。比特幣升1.5%，至1.68萬美元。道指期貨跌100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指收報33,592點，升56點或0.17%；標指收報3,991點，升34點或0.87%；納指收報11,358點，升162點或1.45%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,229點，跌113點。

●即月恒生指數夜期收報18,260點，跌64點，低水83點，成交26,428張。

●紐約期油收報每桶86.92美元，升1.05美元或1.22%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.86美元，升0.72美元或0.77%。

●紐約期金收報每安士1,776.8美元，升0.1美元或0.01%。

●英國富時100指數收報7,369點，跌15點或0.21%；德國DAX指數收報14,378點，升65點或0.46%；法國CAC指數收報6,641點，升32點或0.49%。

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