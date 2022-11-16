港股萬八關有支持 騰訊倒升 內房股回吐

港股好淡角力，恒生指數早段曾跌245點，逼近萬八關有支持，一度倒升20點，暫跌過百點，於18,200點水平爭持。國企指數跌70點；科技指數跌40點，主板成交450億港元。

大型科網股個別發展，京東集團回吐3.8%；美團跌2.2%；小米集團跌1.1%；網易跌0.7%；百度跌0.5%；；阿里巴巴回穩，升0.1%；今日公布業績的騰訊倒升1.8%；嗶哩嗶哩飆6.5%

金融股拖低大市，滙豐控股跌1.7%；友邦保險跌1.5%；招商銀行跌1.1%；中國平安及建設銀行跌0.8%；香港交易所跌0.7%。

內房股回吐，碧桂園挫8.1%，是表現最差藍籌；龍湖集團跌3.8%緊隨其後；碧桂園服務一度倒升，暫跌5.3%。旭輝控股跌9%；合景泰富跌6.3%；萬科企業跌4.8%；富力地產跌4.5%；大折讓配股的雅居樂跌16%。

【09;20】港股偏軟 大型科網股回吐 滙豐及友邦跌1%

港股開市偏軟，恒生指數跌173點或0.95%，報18,169點；國企指數低開59點或0.95%，報6,029點；科技指數跌33點或0.87%，報3,780點。

大型科網股回吐，京東集團跌3.4%；百度跌1.6%；阿里巴巴及美團跌1.4%；騰訊跌0.8%；小米集團及網易跌0.5%。

金融股個別發展，滙豐控股跌1.5%；友邦保險跌1.6%；招商銀行跌1.1%；建設銀行跌1.3%。香港交易所靠穩；中國平安升0.8%。

內房股繼續回吐，碧桂園服務跌4.9%；碧桂園跌2.2%；龍湖集團跌2.1%；中國海外跌1.7%。雅居樂配股，股價應聲挫11%。