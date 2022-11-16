內地70大中城市10月樓價下滑　深圳新盤售價月跌0.7%最傷

國家統計局公布，10月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有58個和62個，比9月分別增加4個和1個。10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅與9月相同；二手住宅銷售價格環比由9月持平轉為下降0.3%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.3%和0.5%，降幅比9月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.4%和0.5%，降幅均與9月相同。

按年比較方面，10月新建商品住宅和二手住宅銷售價格下降城市分別有51個和64個，比9月均增加1個。一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2.6%，升幅比9月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲1.3%，漲幅比9月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.3%和3.2%，降幅比9月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.9%和4.7%，降幅比9月分別擴大0.1和0.2個百分點。

一線城市新建商品住宅銷售價格中，北京和上海按月分別上漲0.4%和0.3%，廣州下降0.3%，深圳降0.7%。而二手住宅銷售價格，北京按月升0.1%，上海、廣州、深圳分別按月下降0.4%、0.7%、0.2%。