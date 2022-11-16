【高盛推介】騰訊周三公布業績　資金積極開淡倉對沖風險

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於周三(16日)公布業績，是市場的焦點之一，市場預期第三季非國際財務報告準則純利料介乎264.67億至331.33億元人民幣，按年下跌16.6%至微升4.4%。

股價周三表現突出，早段曾高見296.8港元的1個月高位，逼近300元關口，現報289.8元，逆市上升約0.6%，自低位計股價反彈接近100元，升幅近50%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊連升幾日，過去3日見資金積極流入淡倉，3天都有資金流入，合共近9,000萬元，是同期最多資金流入的個股產品，其好倉則見資金流走，金額約8,400萬元。周三再度見資金積極高位部署淡倉。

現時部署騰訊認購證，除了需要注意條款之外，亦要留意街貨數據，部分輕微價外的街貨偏高，投資者部署前亦檢查產品的街貨量是否過高。

騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

騰訊購26318，行使價350元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.8倍，中年期。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿7.1倍，2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。

騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿4.2倍，中年期。

騰訊牛59880，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，最貼價、最高槓桿的牛證之一。

騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，貼價、高槓桿。

騰訊熊68753，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，遠熊。

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