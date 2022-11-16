【高盛推介】騰訊周三公布業績 資金積極開淡倉對沖風險
2022年11月16日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於周三(16日)公布業績，是市場的焦點之一，市場預期第三季非國際財務報告準則純利料介乎264.67億至331.33億元人民幣，按年下跌16.6%至微升4.4%。
股價周三表現突出，早段曾高見296.8港元的1個月高位，逼近300元關口，現報289.8元，逆市上升約0.6%，自低位計股價反彈接近100元，升幅近50%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊連升幾日，過去3日見資金積極流入淡倉，3天都有資金流入，合共近9,000萬元，是同期最多資金流入的個股產品，其好倉則見資金流走，金額約8,400萬元。周三再度見資金積極高位部署淡倉。
現時部署騰訊認購證，除了需要注意條款之外，亦要留意街貨數據，部分輕微價外的街貨偏高，投資者部署前亦檢查產品的街貨量是否過高。
股價在短期內急升，上週活躍的認沽證現時已經不適合市況，宜重新評估產品條款，可留意輕微價外騰訊沽(22344)，條款合適，而且是2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。中年期證則可留意騰訊沽(26688)。
計劃部署牛熊證的投資者，現時需特別注意收回風險，較貼價證只宜短線部署並需緊貼市況變化，適時調整策略。看好可留意牛證(59880)，收回價255元，距離現貨有約35元差距，已經是現時最貼價、最高槓桿的牛證之一。看淡則可留意貼價、高槓桿熊(69977)，適合短線部署；收回價較遠的則可留意騰訊熊(68753)。
騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。
騰訊購26318，行使價350元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.8倍，中年期。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿7.1倍，2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。
騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿4.2倍，中年期。
騰訊牛59880，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，最貼價、最高槓桿的牛證之一。
騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊68753，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，遠熊。
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