【高盛推介】阿里周四公布業績 留意低面值低街貨輪
2022年11月16日 11:51
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於周四(17日)公布業績，市場除了關注業績之外，螞蟻集團整改亦是另一焦點。阿里周二(15日)上升逾11%後，周三(16日)早段股價繼續向好，早段曾重上80港元關口，現下跌約0.9%，報78.2元。
觀察個股輪證資金流向，過去4個交易日均見資金流入阿里淡倉，合共約2,800萬元流入，其好倉則見資金流走。
現時貼價阿里認購證的面值都較高，部分更高於0.25元，而不少輕微價外證都累積到一定街貨，所以挑選產品時要特別小心。行使價92元附近是少數輕微價外、低面值、低街貨條款，當中可留意購(25403)。中年期證則可留意阿里購(26143)，中期證時間值損耗較低。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿3.7倍，輕微價外、低面值、低街貨。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿2.9倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.6倍，3個月期以上、行使價55元以上產品最高槓桿。
阿里沽27994，行使價57.12元，2023年6月23日到期，實際槓桿2.9倍，低面值。
阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，遠牛、低街貨。
阿里熊51568，收回價85元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，貼價、相近收回價產品最高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。