【高盛推介】阿里周四公布業績　留意低面值低街貨輪

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於周四(17日)公布業績，市場除了關注業績之外，螞蟻集團整改亦是另一焦點。阿里周二(15日)上升逾11%後，周三(16日)早段股價繼續向好，早段曾重上80港元關口，現下跌約0.9%，報78.2元。

觀察個股輪證資金流向，過去4個交易日均見資金流入阿里淡倉，合共約2,800萬元流入，其好倉則見資金流走。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿3.7倍，輕微價外、低面值、低街貨。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿2.9倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.6倍，3個月期以上、行使價55元以上產品最高槓桿。

阿里沽27994，行使價57.12元，2023年6月23日到期，實際槓桿2.9倍，低面值。

阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，遠牛、低街貨。

阿里熊51568，收回價85元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，貼價、相近收回價產品最高槓桿。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。