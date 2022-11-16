一田維持全年營業額升3至4%預測　明年開新舖

隨着本港疫情回穩，防疫措施放寬，一田百貨行政總裁黃思麗表示，第三季整體消費氣氛較上半年好，顧客平均消費有所提高，亦見有大額消費，超市部分的營業額較以往好，故今年首10個月整體銷情錄3.5%增長，但較今年首4個月升6.5%放緩。

黃解釋，主要是首季疫情嚴峻帶動超市生意增長。而與去年同期相比，上月整體生意錄低單位數跌幅，主要是去年同期有推廣活動。雖然第四季沒有港府派發的消費券，但不太擔心銷售表現，因為外出、商業活動增加，期望聖誕節日帶動銷售氣氛，維持全年營業額升3%至4%預測。

儘管港人外遊條件放寬，行李喼銷售自9月起急升，黃未有太過憂慮港人消費流失。她又指，明年零售前景未必很「rosy」(美好)，但整體經濟環境依然較最差時候好一些，公司會向消費者提供更多選擇，預算甚或增加幾個百分點。她又預計明年有1至2家店舖進行大型翻新，並開設數家店舖。

另外，半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行。一田百貨及一田超市合共12間分店，連同12個特别展場同步勁減。一田百貨於11月23日至11月29日，連續7日力推過萬件衣食住行好物低至1折發售；一田超市則分兩星期勁減至12月6日，日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至27折發售。

隨着世界盃即將開鑼及聖誕等消費旺季帶動，加上市民外遊條件放寬，一田預料今次購物優惠日營業額將錄得8%至10%的升幅，當中急凍海鲜、肉類、啤酒小食、行李喼、及外遊用品會有較大的增長。