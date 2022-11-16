今年全球派發股息料增長8.9%　台灣成推手

根據最新的駿利亨德森全球股息指數，2022年第三季度亞太區(日本除外)，即包括澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，股息總額達到917億美元(約7,152億港元)，按年整體增長14.6%。全球股息總額整體增長7%，達到4,159億美元，輕鬆創下第三季度的紀錄新高。將美元走強及其他因素納入考慮後，實際上基本增長為10.3%。駿利亨德森現預計，今年的全球股息為1.56萬億美元，基本增長8.9%。

台灣為亞太區18.7%基本增長的主要動力。總體台灣公司向股東派發的股息刷下新紀錄，亦是全球第三季度強勁數據的重要推動力。其季度總額達296億美元，幾乎翻倍，按年基本增長95.5%。此外，與香港相比，台灣的派息公司行業範疇更廣，有助推升總額。

另外，台灣有超過1/4的增長來自長榮海運。與世界各地的航運集團一樣，該公司受惠於全球供應鏈中斷的契機，獲取豐厚利潤，但化工、半導體和能源行業的公司亦同樣錄得大幅增長。整體而言，台灣公司所派發的股息總額很可能首次達到與西班牙和瑞典在2022年的總和。

香港的表現同樣對股息增幅有重大貢獻，第三季度派息總額躍升至破紀錄的278億美元，基本增長18%。目前為止，對增長貢獻最大的為能源集團中國海洋石油，該公司今年將派發比以前超出兩倍的創紀錄股息，並首次躋身為全球20大派息公司。而中國移動的利潤也在持續增長，意味其半年度股息具有很大的升幅。

陷入困境的房地產行業派息額下降了1/5，最大的影響來自融創中國的倒閉。而部分大型公司的強勁增長或掩蓋了當中的一些弱點。在其指數中，4家香港公司中，便有一間削減了股息。

內地的股息總額基本增長了6.7%，達到345億美元。總額的3/4和大部分的增長均來自銀行，股息總共提高了8.8%。最重要的是，這些股息是由2021年的帳面利潤所產生的，由此可見他們並無受到對內地房地產行業潛在不良貸款的日益擔憂，以及今年上半年銀行利潤增長放緩所影響。

受惠於油價躍升，能源行業大幅提高了股息，尤其是煤炭生產商中國神華。不過，我們指數中超過1/3的公司均削減派息。房地產行業的削減佔最大，派息額減少了一半，但不同行業的公司亦有削減股息。