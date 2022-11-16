道期靠穩 美匯指數企106水平
2022年11月16日 16:11
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●美匯指數報106.26；港匯見7.8229；離岸人民幣(CNH)報7.0734；美元兌日圓報139.37；歐元企1.0404，英鎊處1.1893。金價報1,777美元。布油報93.51美元，紐油報86.46美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升89點。
●市後關注點
21:30 加拿大10月新屋動工
21:30 加拿大10月消費物價指數(CPI)
21:30 美國10月零售銷售
22:15 美國10月工業生產
●恒生指數全日收報18,256點，跌86點或0.47%；國企指數收報6,225點，跌43點或0.7%；科技指收報3,805點，跌8點或0.23%。主板成交1,732億港元。https://bit.ly/3ULFinJ
-瑞銀降特步目標價至12.2元。
-瑞聲科技曾挫逾11%穿17元關，多間附屬專利遭申索。
●滬綜指收跌14點，水泥、金融及生物製藥股齊跌1.2%，地產股趺0.6%。https://bit.ly/3Ajvt8m
●中國經濟：
-內地70大中城市10月樓價下滑，深圳新盤售價月跌0.7%最傷。
-調查：內地居民退休儲蓄佔收入比例27%，連升3年。
-人行行長易綱會見美財長耶倫，就經濟金融問題交流。
-發改委：續擇機投放中央豬肉儲備，促豬價盡快重回合理水平。
-內地今年累計免徵新能源汽車車購稅倍增至686億人幣。
-瑞銀料內地防疫形勢將好轉，維持明年GDP增長4.5%預測。
●英國10月CPI按年升11.1%，創41年新高。
●今年全球派發股息料增長8.9%，台灣成推手。
●保監局呼籲市民留意偽冒保險公司網站。
●聯儲局研究：利率急升恐令美國樓價瀉20%。
●幣圈風波：
-FTX申請破產！律師指債權人恐超過100萬名。
-趙長鵬提六大承諾，圖挽投資者對加密貨幣交易所信心。
-風暴蔓延！加密貨幣借貸公司BlockFi傳將申請破產。
-芒格批評加密貨幣是「欺詐」、是「錯覺」。
●蘋果擬2024年起在美採購部分晶片，降對亞洲依賴。
●Estée Lauder收購奢侈品品牌Tom Ford，涉218億元。
●美家庭債務增幅十四年最勁，主要涉抵押貸款。
●Tesla股東質疑560億美元薪酬方案不合理，馬斯克將出庭作證。
●博斯蒂克：預計美聯儲仍需繼續加息。