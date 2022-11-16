市建局邀19家財團入標觀塘市中心第4及第5發展區項目

市區重建局周三(16日)公布邀請19家發展商及財團入標競投，合作發展觀塘市中心第4及第5發展區項目，截標日期為2023年1月11日。

上述地盤佔地約275,505方呎，總樓面約2,165,932方呎，項目計劃試行「浮動規劃參數安排」，容許在總樓面不變前提下，調配寫字樓、酒店及零售比例，當中，商業樓面面積不可少於約70萬方呎，並需設於項目的低層樓層。

市場對項目估值較為參差，預計每方呎樓面地價約7,000至12,000港元，估值約151.6億至259.9億元。

觀塘市中心項目是該局歷來規模最大的單一重建項目，以5個區域進行分階段發展，本項目為最後一個發展區域，將興建一個包含綜合政府設施及商業發展的建築群，在增加觀塘核心地段的民生和經濟活力的同時，亦為市中心營造社區節點和連接周邊的門戶，成爲為九龍東的新地標。

至於，成功取得第4及第5發展區項目的發展商及財團，須按發展協議中所列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統等要求興建新發展項目，為九龍東提供一個優質的生活環境。