【產經直播】港股急升過後 回吐好正常？

港股結束3日升市，周三(16日)低開173點後，反覆向下，最多跌311點，收市仍跌86點，報18,256點，成交1,732億元。美國10月生產物價指數(PPI)按年升8%，低過市場預期。雖然通脹回落，市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，但俄烏局勢再升溫，波蘭遭導彈擊中。恒指急升過後進入整固期？支持位睇幾多？後市要睇實咩因素？

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