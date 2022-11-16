【產經直播】港股急升過後 回吐好正常？
2022年11月16日 16:50
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港股結束3日升市，周三(16日)低開173點後，反覆向下，最多跌311點，收市仍跌86點，報18,256點，成交1,732億元。美國10月生產物價指數(PPI)按年升8%，低過市場預期。雖然通脹回落，市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，但俄烏局勢再升溫，波蘭遭導彈擊中。恒指急升過後進入整固期？支持位睇幾多？後市要睇實咩因素？
騰訊(00700)今日公布第三季業績，反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)經調整純利為322.54億元，按年升2%；另外擬按「10派1」比例向股東分派美團(03690)股份，呢份成績表點解讀？騰訊公布業績前股價收升2.2%，報294.4元，投資者應該點部署？
另一隻重磅股阿里巴巴(09988)將於周四(17日)派成績表，多間券商預測阿里經調整淨利潤，按年增幅介乎2%至22%，阿里股價績前偏軟，而同為電商股的京東(09618)周五(18日)都放榜，兩隻股份績前點部署？
內房出現配股潮，繼碧桂園(02007)折讓近18%配股，雅居樂(03383)今日(16日)亦配售2.95億股，配售價為每股2.68元，較上日收市價每股3.26元，折讓近18%，股價大跌超過兩成。加上10月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年跌幅繼續擴至1.6%，幅度續創2015年8月以來最大，內房股回吐，投資者有胡食咗先？定趁低吸納？
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