被騰訊實物分派　美團：期待並歡迎眾多新股東加入

此外，公司知悉，騰訊目前通過多家主體間接持有約17.0%本公司發行在外的股份，宣佈將向其股東分配約958,121,562股美團B類普通股。分配完成後，在此次分配中獲得本公司股份的騰訊股東將成為本公司股東。美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作協議。

美團創始人兼首席執行官王興表示，謹代表公司向劉熾平為董事會5年多的服務表示衷心的感謝，並感念劉熾平先生對董事會的卓越貢獻，並期待繼續與騰訊保持相互信賴的戰略夥伴關係，為全體股東和全社會創造價值。

王興補充，也期待並歡迎眾多新股東的加入。得益於中國數字經濟和實體零售的發展，美團以科技連接人和商品與服務，通過豐富的本地業態與即時零售網絡，滿足了消費者多元需求。未來，美團會繼續把高品質和可持續發展作為公司的目標，繼續圍繞「零售+科技」的戰略，助力更多商家、個體勞動者分享數字經濟的紅利，幫大家「吃得更好，生活更好」。