信置3大商場包括奧海城等斥880萬打造世界盃盛事

世界盃即將於11月20日開鑼，奧海城當日下午1時將舉行「全城開波」派對，與市民一同迎接揭幕戰，燃點起全城足球狂熱。該商場主題中庭特設體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約體驗館與最多5位朋友一同以包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事。商場亦邀請STEM界人氣主持STEM Sir開設「STEM AR睇波團」，。

商場地下中庭位置亦舖設逾三千呎人造草氈，並特設座地430吋大電視全程免費直播賽事，同時，在另一邊活動大堂全新添置的430吋大電視播放英語旁述。

至於，擁有全港商場最大540吋4K大電視的屯門市廣場，首度以4K畫質足本播放球賽。場內亦為女球迷特設「Beauty Me」應援專區，專區提供一站式的星級美甲及按摩美容服務。

荃新天地除了直播所有賽事之外，更與香港西甲足球學校攜手合作，於11月26日至12月18日期間逢星期六、日，舉辦「小球員足球訓練工作坊」，由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧。

由即日起至12月18日，S+ REWARDS會員於信置旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中港城及屯門黃金海岸商場，於指定商戶累積電子貨幣消費滿指定金額，便可成功登記點數即可於S+ REWARDS應用程式內獲得「全城開波」電子勳章，以優惠點數換領三大商場的為禮品。