FTX破產債權人或逾百萬　傳呢位籃球巨星都係受害者...

加密貨幣交易所FTX破產風暴持續蔓延。外媒引述消息指，相關破產案涉及的債權人可能逾100萬人，包括是籃球名星、持有FTX股權的Stephen Curry。此外，同業BlockFi亦有傳受波及，即將申請破產保護。至於股神拍檔、曾狠評加密貨幣為「老鼠藥」的芒格，再抨擊加密貨幣，直言是「欺詐」和「錯覺」。

據FTX向法庭提交的文件顯示，公司的債權人涉及逾100萬名，涵蓋FTX全球品牌大使兼股東Stephen Curry，連帶職業棒球手大谷翔平、網球手大坂直美等同樣遭殃。不過，有消息指，FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF，人稱薯條哥)及數名員工，過去一周為公司尋找投資者，冀填補80億美元資金缺口，且在FTX申請破產保護前與同業Coinbase接觸，但同時承認平台擴張步伐太急，未能及時注意到問題。

雖則Coinbase的幣圈地位暫未受影響，但同業BlockFi的命運卻截然不同。事關上周四已暫停提款服務的BlockFi，進一步要求客戶切勿存入資金，原因是FTX流動性危機帶來了不確定性。

另有指BlockFi將部分由FTX原生代幣抵押的數百萬美元，貸款給FTX姊妹公司Alameda。截至去年底，BlockFi的客戶存款介乎140億至200億美元，已借出金額則為75億美元。

芒格再炮轟加密貨幣

此外，「股神」巴菲特戰友、巴郡副董事長芒格亦在FTX申請破產保護後開腔，直指事件非常糟糕，又形容「加密貨幣是欺詐及錯覺的組合」，強調美國不需要一種對綁架者有利的貨幣。

至於與巴菲特一樣支持民主黨的SBF，據指在早前的美國中期選舉向民主黨捐贈近4,000萬美元，不僅是第五大個人贊助者、也是僅次於索羅斯(George Soros)的第二大捐贈人。分析認為，隨着FTX破產，或會切斷民主黨的資金來源。