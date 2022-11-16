傳平治內地銷售弱　減電動車價達23萬及裁員

內地新能源車市場競爭轉趨激烈，繼美資大廠特斯拉(Tesla)宣布在內地的產品減價促銷後，市場消息指，歐洲豪華車品牌平治(Mercedes-Benz)將旗下兩款在內地銷售的電動車售價下調最多3.3萬美元，同時正在進行裁員，因內地市場的銷售未如預期。

平治網站資料顯示，EQE最新售價為47.8萬元人民幣(下同)起，低於日前的52.8萬元起，減價5萬元；EQS豪華版車型售價亦由周二的119萬元起降至最新的95.6萬元起，即減價23.4萬元。

比亞迪明年推專業品牌

摩通看淡新能源車銷售

摩根大通的研究報告指出，目前內地新能源汽車銷售踏入旺季，惟補貼逐步取消，或無法消除市場對明年經濟放緩的憂慮，特別是考慮到部分需求復甦是由於產品降價帶動，而最近的電池減產，亦顯示了明年首季銷情或將無可避免地錄得下跌。

另外，國家稅務總局表示，今年截至本月10日，內地累計免徵新能源汽車車購稅686.2億元，按年增長101.2%。該局副局長王道樹表示，汽車產業是經濟戰略性及支柱性產業，對穩住宏觀經濟具有重大意義，為支持行業發展，當局延續新能源汽車免徵汽車購置稅政策，亦會出台減徵部分乘用車購置稅政策，促進行業回暖，刺激消費。