杏花邨跌穿「6球」　兩房戶540萬易手　價回6年前水平

港島東大型屋苑樓價逐一「淪陷」，柴灣杏花邨樓價跌穿600萬元，屋苑低層兩房僅以約540萬元轉手，原業主持貨約6年帳面僅賺15萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李嘉儀表示，柴灣杏花邨1座低層4室，實用面積約437方呎，以約540萬元轉手，呎價約12,357元。原業主2016年4月以525萬元購入，持貨約6年帳面只賺15萬元，期內升值不足3%。

●利嘉閣張嘉榮表示，西半山輝煌臺高層F室，實用面積355方呎，兩房間隔，成交價750萬元，呎價約21,127元。原業主於1998年6月以約390萬元購入單位，持貨約24年帳面獲利約360萬元，物業升值約92%。

●世紀21日昇地蔡嘉駿指出，北角健威花園D座高層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，原叫價780萬元，最終減價82萬元，成交價698萬元，減幅約10.5%，呎價約15,307元。原業主於2015年1月以572萬元購入上址，持貨7年帳面獲利126萬元，期間升值約22%。

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九龍區

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園C座低層8室，實用面積約375方呎，兩房間隔，同區租客睇樓數小時即火速承接上車，成交價455萬元，呎價約12,133元，做價重返2016年6月水平。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒5座高層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，月初以730萬元放售，最終以695萬元成交，跌穿700萬元關口，呎價約15,548元。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣泓景臺6座高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以約990萬元放盤，約半年後獲外區客洽詢，累減約226.2萬元，以763.8萬元易手，呎價約16,080元，低市價約5%。新買家為準新人，睇樓3次後決定承接單位。

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新界區

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海系列本月暫錄約3宗成交，其中迎海‧星灣御17座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後以818萬元易手，呎價約16,008元。原業主於2015年以738萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約80萬元，單位升值約10.8%。

●中原黎宗文表示，大圍恆峰花園11月暫錄約2宗成交，屋苑2座低層C室，實用面積約638方呎，三房連套房間隔，9月放盤時叫價約830萬元，10月減至730萬元，日前議價後以670萬元易手，呎價約10,502元，累減160萬元，做價時光倒流至2017年水平。

●中原方翰達表示，樓市成交低迷，業主唯有減價求售，大埔新達廣場剛錄本月首宗成交，屋苑6座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，7月開價約698萬元，日前議價後以630萬元易手，呎價約13,548元。

●中原龐耀昌稱，荃灣名逸居2座低層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，叫價900萬元，累減152萬元或17%，終以748萬元易手，呎價約13,575元，買家為上車客。原業主於2015年以590萬元買入單位，持貨7年帳面獲利158萬元，單位升值約27%。

●天置物業李俊麒表示，屯門豫豐花園13座低層H室，實用面積約361方呎，9月份放盤叫價約490萬元，放盤兩個月獲區內客還價至410萬元成交，減價80萬元或約16.3%，呎價約11,357元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳中心11座中層A室，實用面積約545方呎，三房間隔，最初開價790萬元，累減85萬元或約一成，以705萬元獲承接，呎價約12,936元。原業主於2015年1月以688萬元購入單位，持貨接近8年帳面微賺17萬元，單位升值約2.4%，扣除使費料損手。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳天晉7座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，以1,050萬元放盤，約3星期後獲外區客接洽，經議價後減價102萬元，以約948萬元成交，呎價約17,621元。原業主於2011年12月以約476.4萬元購入單位，是次轉售帳面賺約471.6萬元，物業升值近1倍。

●中原柯勇表示，將軍澳本月暫錄約105宗二手成交，對比上月同期90宗略為加快，月內交投以減價成交為主，其中日出康城領凱11座中高層LD室，實用面積約729方呎，三房連套房間隔，以805萬元成交，呎價約11,043元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳新都城本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約15,028元，屋苑1期3座高層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，最初開價720萬元，現減178萬元或25%，以548萬元易手，創同類型單位5年新低，呎價約15,055元。

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