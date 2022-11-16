澳門議員指應放寬入境政策救博彩業　賀一誠：博企非奄奄一息

澳門行政長官賀一誠周三(16日)在澳門立法會答問會上，回應議員評論當地龍頭產業博彩業「吊緊鹽水」，政府應盡快放寬入境政策，由「5+3」降至「3+3」，以免和中小微企業倒閉。

賀一誠回應時表示，博企並非奄奄一息就死，仍然有生計，雖然經過三年比較困難的時間，但是他們「過往十多年得到嘅利潤唔係1千億、兩千億，而係利潤驚人」，認為做生意不會由頭賺到尾，一定有波動，這是中小企應有的基本常識。

他透露，博企跟政府磋商競投賭牌，均表現有信心，即使現時有困難，資產值仍然龐大，「唔會話今年12月底就會執笠」，呼籲不要相信網上唱衰澳門言論。

他又謂，「3+3」不會吸引很多海外遊客，會堅持清零，暫時不會改變。

另一議員關注到博彩業發展和相關員工就業問題。賀表示，博彩業員工保障是首位，政府不會作任何退步，亦希望賭牌競投人承諾和做得到，政府會有監管制度，亦相信競投人有社會責任做好相關工作。雖然不少業界擔憂賭牌重新競投後會出現大規模減薪及裁員，但是他謂不會回應有關推論，亦無法評估，只實是求是工作。