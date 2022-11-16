新盤市況低迷暫錄144宗成交 見8個月低
2022年11月16日 21:35
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一手市場交投陷入低迷，11月截至今(16日)，暫錄約144宗成交，較上月同期下跌約6%，為近8個月新低。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期明日次輪賣113伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，將於明(17日)展開次輪銷售，以先到先得及價單形式發售113伙，包括8伙開放式戶，93伙一房戶，6伙兩房戶及，6伙三房戶，折實價由336.28萬元起。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供565伙，單位間隔多元化，次輪推售的單位中，除了主打的一房連衣帽間間隔之外，亦設小量兩房連衣帽間單位及三房連儲物室戶。其中，三房戶最低折實呎價由13,648起。
●日出康城LP10會所首度曝光
新入伙盤住客會所首度曝光，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10開始入伙，周三(16日)公布住客會所「CLUB 10」的相片，並計劃適時部署新一輪銷售。
南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，該盤自去年初推出以來，共售出791伙，佔全盤893伙約89%。項目於上月獲批轉讓同意書，現正陸續入伙。同時，將軍澳跨灣連接路將於下月11日與將軍澳藍田隧道同步啟用，屆時日出康城的區內交通更趨完善。
項目會所連同綠化空間佔地近6萬方呎，前臨環迴270度海景，設備包括約31米長戶外無邊際泳池、約23米長室內恒溫泳池、多用途運動場、瑜伽舞蹈室、健身室、康樂健體區、室內按摩池、蒸氣浴室及嬉水池等。另設多個綠化園區，包括紓緩壓力的悠然綠徑 。
●長沙灣連方I累沽8伙
萬科香港發展的長沙灣連方I，周三(16日)沽出11樓B室，為實用面積401方呎的兩房單位，成交價789.1萬元，呎價約19,678元。該盤累沽8伙，套現逾5,522.8萬元。
●啟德MIAMI QUAY I一房813萬沽
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，最新售出第3座15樓K室，為實用面積329方呎的一房單位，成交價813.9萬元，呎價約24,739元。資料顯示，該盤自9月開售至今累沽46伙，套現逾44.9億元。
●荃灣西逸璟．龍灣三房招標售1,180萬元
本月新盤市場成交量偏低，部分餘貨透過招標沽出。據項目成交紀錄冊顯示，由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，新近售出2座5樓A室，實用面積928方呎，三房間隔，以1,180萬元成交，呎價約12,716元。
資料顯示，該盤提供198伙，由2018年底起推售，至今累沽131伙，佔整體約66%，套現逾9.3億元。項目早年曾因斜坡工程使交樓日期推遲一年，迄今累錄43宗終止交易。
●青衣薈藍錄兩宗終止交易
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍已屆現樓，近日交投步伐加快，單計本月已沽出12伙，惟最新錄得兩宗終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的8樓A10室，實用面積203方呎，開放式間隔，原本於去年8月以495.4萬元成交，當時呎價約24,404元。 同時，15樓A01室，實用面積257方呎，一房間隔，原本於今年4月以668萬元沽出，呎價約25,992元，上述兩宗交易均已於周二(15日)終止。資料顯示，薈藍全盤提供320伙，由去年8月開售至今，累計已售出310伙，佔整體約97%，套現逾15.5億元。