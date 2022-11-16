新盤市況低迷暫錄144宗成交　見8個月低

一手市場交投陷入低迷，11月截至今(16日)，暫錄約144宗成交，較上月同期下跌約6%，為近8個月新低。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期明日次輪賣113伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤提供565伙，單位間隔多元化，次輪推售的單位中，除了主打的一房連衣帽間間隔之外，亦設小量兩房連衣帽間單位及三房連儲物室戶。其中，三房戶最低折實呎價由13,648起。

●日出康城LP10會所首度曝光

新入伙盤住客會所首度曝光，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10開始入伙，周三(16日)公布住客會所「CLUB 10」的相片，並計劃適時部署新一輪銷售。

南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，該盤自去年初推出以來，共售出791伙，佔全盤893伙約89%。項目於上月獲批轉讓同意書，現正陸續入伙。同時，將軍澳跨灣連接路將於下月11日與將軍澳藍田隧道同步啟用，屆時日出康城的區內交通更趨完善。

項目會所連同綠化空間佔地近6萬方呎，前臨環迴270度海景，設備包括約31米長戶外無邊際泳池、約23米長室內恒溫泳池、多用途運動場、瑜伽舞蹈室、健身室、康樂健體區、室內按摩池、蒸氣浴室及嬉水池等。另設多個綠化園區，包括紓緩壓力的悠然綠徑 。

●長沙灣連方I累沽8伙

萬科香港發展的長沙灣連方I，周三(16日)沽出11樓B室，為實用面積401方呎的兩房單位，成交價789.1萬元，呎價約19,678元。該盤累沽8伙，套現逾5,522.8萬元。

●啟德MIAMI QUAY I一房813萬沽

●荃灣西逸璟．龍灣三房招標售1,180萬元

資料顯示，該盤提供198伙，由2018年底起推售，至今累沽131伙，佔整體約66%，套現逾9.3億元。項目早年曾因斜坡工程使交樓日期推遲一年，迄今累錄43宗終止交易。

●青衣薈藍錄兩宗終止交易