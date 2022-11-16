荃灣半新樓3年蝕賣　老牌綠楊新邨做價跌回5年前

樓市續吹淡風，只有低價放盤才有承接。其中，荃灣區近期買賣更「非平即蝕」，映日灣辣招鬆綁貨原業主3年帳面微蝕約4萬元，老牌屋苑綠楊新邨樓價亦僅險守「5球」，跌返2017年水平。

中原程尚傑稱，上述映日灣3座中層C室，實用面積約219方呎，以383萬元售出，呎價約17,489元，原業主於2019年8月以約387萬元一手購入。至於綠楊新邨H座中層7室兩房戶，已放售一段時間，叫價曾高達700萬元，最後累減200萬元易手，呎價約11,086元。

大埔半新盤天鑽近日亦錄明賺實蝕兼低價買賣。美聯汪子龍指出，屋苑16座低層G室兩房戶，實用面積約457方呎，累減120萬元，以610萬元售出，低市價約一成，呎價約13,348元。原業主持貨不足4年沽售，帳面僅賺約15.8萬元，扣除使費料微蝕離場。

樓價不斷倒退，中原王勤學表示，元朗YOHO Town第1座低層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價598.8萬元，減至588萬元易手，創屋苑逾兩年半新低價，呎價約13,580元。該盤今年樓價已累跌三成，本月暫錄平均實用呎價約13,999元，跌至5年低位。

世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山新港城三房做價跌穿700萬元，屋苑F座中層5室，實用面積約519方呎，成交價678萬元，屬過去三年同類型單位新低價，呎價約13,064元。

市區樓價同樣「時光倒流」，美聯徐廣森稱，九龍灣德福花園Q座低層6室兩房戶，僅以約585萬元售出，呎價約10,833元，做價跌返2016年水平。