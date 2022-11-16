美股全線向下　Target績後挫逾15%

美國零售復甦勢頭良好，惟有大型零售商對即將來臨的假期旺季抱審慎態度。道指周三(16日)早段跌7點，至33,585點；標指跌14點，至3,977點；以科技股為主的納指跌83點，至11,275點。

美國10月零售銷售按月增1.3%，市場預期上升1%；扣除汽車後零售銷售按月升1.3%，預期升0.5%。

企業消息方面，東南亞科網巨頭冬海集團(Sea Limited)周二(15日)表示，將把公司業務重心放在實現自身業務盈利，推動其股價一度升逾40%，周三(16日)曾跌3.64%。

折扣零售商Target截至10月29日止第三季收入按年增3.37%，至265.18億美元；純利按年倒退52.15%，至7.12億美元；經調整每股盈利1.54美元，低過預期。首席增長官Christina Hennington表示，顧客的價格敏感度在10月最後兩周增強。與同業沃爾瑪類似，Target注意到顧客的非必需品支正減少，並減少購買正價產品，留待有作折扣推廣才購買。

首度財務官Michael Fiddelke預期，具挑戰的營運環境將持續至假期旺季和明年。該企預告，將在未來3年削減約20至30億美元成本，惟未有表明具體行動，僅稱沒有凍結人手和裁員計劃，並把營運毛利率預測削半至約3%，其股價曾跌15.11%。