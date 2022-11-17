東方日報B1：騰訊派美團　響應反壟斷　每10股送一股

消息公布後，美團的美國預託證券(ADR)周三早段報151.39元，較香港收市價低6.72%；季績優於預期的騰訊則報309.11元，較香港收市價高5%。

據暫定時間表，這次實物分派的除淨日期為明年1月5日，即投資者須在1月4日收市時仍持有騰訊，才會得到美團股份，而寄發日期則為3月24日。

如投資者本身持有騰訊的碎股，導致可獲派的美團股票不足一股，或者因地址位於美國而被排除出今次實物分派的股東，就有董事會酌情決定的現金分派，出資方式可以是寄發日期或前後出售美團；按美團股份寄發當日收市價用內部資源撥付，收款人所得款項不足100元的部分就留給騰訊。

美團董事長王興表示，該企會維持與騰訊互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有戰略合作協議，又期待並歡迎眾多新股東。劉熾平則於分析員會議上表示，許多機構投資者同時持有騰訊及美團，分派後由他們決定如何處置，「當然有人會選擇出售美團，但相信有許多人與我一樣，基於美團長遠看俏，繼續持有。」

騰訊未有明確提及反壟斷監管壓力，但市場卻有另一番解讀。東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，經過今次減持，騰訊在美團董事會已無席位，投票權亦大「縮水」，基本上稱不上是「核心投資」，遑論聯合壟斷。雖然內地監管機構積極推動反壟斷，但很難明令要求企業沽出手上持股，否則會引發市場動盪，故此他認同騰訊以實物分派逐步清空相關股權投資的做法。

龐寶林又提到，今次宣布實物分派的時機「非常好」，因為目前港股已略為回穩，加上今次騰訊業績勝預期，對騰訊股價有正面作用。至於美團，雖然短線或會因大股東變相減持而承受沽壓，但隨着不明朗因素退卻，長線依然看好。

事實上，內地官媒對互聯網行業的言論亦趨正面。比起過去常批評打機的禍害，甚至形容為「精神毒藥」，官媒在騰訊公布業績前夕罕有發文，高呼「深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失」，更指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，「對一個國家產業布局、科技創新具重要意義」，於推動5G、晶片產業、人工智能（AI）技術發展起到重要的作用。