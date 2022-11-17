【東方產評】監管防資本失序　科企壟斷代價巨

全球科技快速發展，成為資本市場的新寵兒，更造就了不少新「股王」，在行業、資本市場以至宏觀經濟的影響力舉足輕重。中國亦不例外，經歷多年的高速發展，造成平台壟斷、競爭失序、無序擴張等問題，得設法完善監管，確保公平競爭，資本市場有序發展，才有條件進一步開放市場，成就可持續發展。

還記得2000年科技泡沫，資本市場亂炒一通，結果爆泡收場，創造過的巨量財富一瞬間被蒸發殆盡，市場大幅動盪，遍地輸家。然而，吸取了經驗令近10年的科技發展來得紮實，與生活經濟的融合度高，加上一場疫情，大大深化了互聯網的應用，科技發展已成為主導未來經濟發展的一個關鍵因素，故更須確保其有序發展，否則足以削弱國家競爭力，甚至拖垮整體經濟發展。

如是者，兩年前內地當局開始着力整頓平台經濟，叫停螞蟻集團上市，一連串反壟斷風暴上演，科技巨企被判罰巨款，更須重整業務架構，避免壟斷，並規避跨行業風險。事實上，科技巨企在本業已擁有寡頭地位，更利用資本無序擴張至其他行業，形成跨業壟斷，不利中小企業發展；定價缺乏市場競爭下，亦不利社會大多數利益，影響力富可敵國。

在這個背景之下，見到內地大型網絡遊戲商，先後將電商平台和外送平台的重大股權，以實物形式派送股息而變相減持，一則響應了反壟斷國策，支持公平競爭；二則在經濟不景的情況下，可節約現金流；三則顧及股東利益，皆因考慮到跨行業重大股權投資在反壟斷要求下發展存在諸多限制，得「鐵心」重組投資始能再邁大步發展。一眾科技巨企糾正發展方向，消除不明朗因素，重納增長軌道，對股東、行業及社會都未嘗不是一件好事。畢竟，這些年內地經濟高速發展，面對新興產業失序發展，急煞車必然帶來震盪和痛楚，若能確保長遠可持續發展，長治久安，也變相能給新興產業以至整體經濟加油門。

刻下大國博弈，科技競賽是重要一環。其實西方國家都有反壟斷的法規，只是美國對科企壟斷的監管相對寬容，美國企業更狠批歐洲當局袒護效率低下的歐洲企業，以反壟斷為由作打壓，對美企不公平云云；而稍早前美國通過《降低通脹法案》，對戰略產業如汽車行業進行補貼，便招來歐洲諸國批評其違反公平貿易原則，揚言或作報復。可見壟斷問題非但關乎內部經濟發展，也關乎國際關係，一旦走錯方向，後患無窮。

近年中國企業「走出去」海外併購也遇到諸多阻礙，在這個國際競爭環境之下，所謂律己先律人，着手整頓本地行業發展，締造公平競爭環境，重建健康增長的基礎，再謀海外發展，才是務實之舉，畢竟「打鐵還要自身硬」，若為了短期的高增長，而放任市場失序發展，即使見到更大的企業、創造更多的財富，也猶如建於沙堆上的城堡，終有一天會倒塌。腳踏實地，務實改革，有序開放，公平競爭，正是中國所選擇的發展道路。