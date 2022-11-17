鄧聲興：優質電商龍頭企業值得關注

內地堅持以推動高品質發展為主題，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環品質和水平。加上之前亦曾多次強調，要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。可以看出，中國經濟正走向高質量發展的雙循環道路。

今年以來，雖然內地疫情反覆，但人們的消費欲望絲毫未減。日前，第14屆天貓雙十一全球狂歡季剛剛結束。雙十一正日綜合電商實現商品交易總額(GMV)3,076億元(人民幣‧下同)，按年減少2.2%；雙十一全程(10月31日晚8時至11月11日)綜合電商平台及直播平台累積銷售額為11,154億元，按年增長13.7%。其中，綜合電商平台總計銷售額為9,340億元，按年增長2.9%。分平台看，天貓雙十一穩中向好，交易規模與去年持平；第一波售賣期開場後1小時內102個品牌成交額過億元，其中國際品牌佔比逾40%。

網購滲透率進一步提高

多項數據顯示，隨着近年直播帶貨行業的興起及發展，網購滲透率進一步提高，消費需求雖仍然低迷有待回暖，但電商平台的消費潛力正持續釋放。與此同時，值得注意的是，平台經營重心已從此前的GMV增長，轉變為核心客戶留存與轉化，龍頭電商在鞏固其核心主業優勢同時完善生態，全方位提升發展水平，推薦投資者關注優質互聯網電商龍頭企業。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)