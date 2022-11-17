鄧建初：傳統智慧已失效　適時走位才能勝

隨着多年來新股不斷上市，股票數目多如繁星，令人眼花撩亂。高峰期港股市值曾經超過40萬億元，雖然近年大市下跌甚多，但是仍有逾20萬億之多。以小島人口僅逾700萬的彈丸之地，能夠由零開始，演變成現時舉世聞名的國際金融中心地位，享有「東方之珠」美譽，獲得如此矚目成果，應歸功於三代人的努力打拚，不斷學習，與時並進。

初哥初出茅廬踏進社會，第一份工作是暑期工。經老朋友介紹，在利華布廠做了三個月。因工作勤奮，獲得廠長賞識，游說初哥轉長工兼升職加薪。但初哥覺得行業前途有限，遂婉拒他的好意。隨後很快便進入了恒基地產，經過十多年刻板沉悶的工作，發覺並不適合，於是萌生離巢之意。幸好那段時間，初哥因利乘便，努力學習多份報章的財經知識，穩固的圖表分析技術從此建立，對炒股技巧有一定幫助。

96年考取牌照，開展了股票經紀生涯。那些年的成交金額雖然只得10餘億元，但因有標準0.25%或以上的最低佣金制，股票經紀收入算是恰可，也不斷有年輕生力軍加入。而香港金融市場，由單一股票逐步發展至包羅萬有，衍生產品持續推陳出新，加上內地資金湧港，成交量大幅增加。可惜自從2003年4月取消最低佣金制後，證券公司惟有割佣求存，經過一段時間的自相殘殺及銀行搶奪，能夠苟延殘喘的，也不知道可以捱得多久。初哥眼見勢色不對，及早轉型，然而也為經紀同行感到難過。

經營生態惡劣，不少經紀收入大不如前，甚至低過外傭薪金，由於是自僱人士身份，基本福利欠奉，連強積金也只得自己供，實在苦不堪言。部分證券行對於不夠收入的經紀，更收取座位費、設備費、電腦費等等巧立名目的費用，甚或下令離開公司。對於很多人來說，現時這個行業毫不吸引，而且沒有尊嚴。

諷刺的是，當日以接上國際路軌為名取消最低佣金制，現時又竟與國際路軌背道而馳，狂加30%股票印花稅。若以同樣道理來看的話，是否應取消股票印花稅，又或者加回標準股票佣金制30%才是合理？

初哥很久之前已經指出，港股數目日益增加，市值龐大，但資金池未能同步成長，以致輪流炒之現象頻生。加上近乎零佣金及價位大幅拆細，造成短炒獲利空間較大。當然，相對上亦容易輸錢。傳統牛熊市之分已甚模糊，變成大上大落格局，如未能適應短炒潮流，以及低位才長揸的炒股智慧，則幾可肯定遲早會被市場洪流所淘汰。仍迷信於基本分析如低市盈率、低市帳率等，以此作為基礎想趁低吸納作長線的投資者，在這「難為牛熊定分界」的浴缸理論炒作環境，輸錢機率自然高唱入雲。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)