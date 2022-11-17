港股黑期低水180點　紐油跌1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至106.26；港匯見7.8238；離岸人民幣(CNH)報7.1038；美元兌日圓處139.39；歐元報1.0393，英鎊報1.1915。金價處1,773.88美元。布油報92.67美元，紐油報85.32美元。比特幣跌1.4%，至1.66萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指收報33,553點，跌39點或0.12%；標指收報3,958點，跌32點或0.83%；納指收報11,183點，跌174點或1.54%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,989點，跌267點。

●即月恒生指數夜期收報18,059點，跌174點，低水197點，成交20,802張。

●紐約期油收報每桶85.59美元，跌1.33美元或1.53%；倫敦布蘭特期油收報每桶92.86美元，跌1美元或1.06%。

●紐約期金收報每安士1,775.8美元，跌1美元或0.1%。

●日本10月出口按年增長25.3%，遜預期。

●英國富時100指數收報7,351點，跌18點或0.25%；德國DAX指數收報14,234點，跌144點或1%；法國CAC指數收報6,607點，跌34點或0.52%。

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