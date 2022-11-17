港股挫逾500點　失守萬八關　美團瀉逾6%

港股顯著回吐，恒生指數跌幅擴至超過500點，失守萬八點大關，暫插至17,700點水平。國企指數及科技指數齊跌逾200點，主板成交520億港元。

大型科網股領跌，網易急挫8.8%；百度跌6.8%，是表現最差兩隻藍籌。騰訊分派美團作為特別股息，美團捱沽，現跌6.5%；騰訊亦倒跌4%。阿里巴巴跌5.7%；小米集團及京東集團跌3.8%及3.6%。

憂慮騰訊再分派，多隻騰訊有持股的科網股都被拋售。嗶哩嗶哩挫9.2%；快手跌7%；微盟跌5.2%；眾安在綫跌4.5%；知乎跌3.1%。

【09:20】港股考驗萬八關 美團跌6% 騰訊向好

港股持續回吐，下試萬八點支持。恒生指數開市跌184點或1.01%，報18,071點；國企指數低開80點或1.3%，報6,145點；科技指數跌74點或1.97%，報3,730點。

大型科網股拖低大市，騰訊分派美團股份作特別股息，美團急跌6.3%，是表現最差藍籌；百度跌3.4%；阿里巴巴跌2.3%；小米集團及網易跌1.9%；京東集團跌0.1%。騰訊業績勝預期，股價升1.4%。

金融股普遍向下，滙豐控股開市跌0.4%；中國平安跌1.4%；招商銀行跌1.3%；建設銀行跌0.8%；香港交易所跌1.6%；友邦保險無起跌。