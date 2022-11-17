【高盛推介】騰訊業績勝預期　分派消息拖累騰訊概念股

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(16日)公布業績，第三季非國際財報準則純利升1.6%至322.54億元人民幣，好過市場預期，同時宣布實物分派美團。

騰訊千億減持美團落地，並稱騰訊不一定會堅持某些資產，需將投資者利益最大化。在周三晚間的電話會議上，對於減持京東集團、美團，騰訊管理層表示，騰訊總體投資策略非常清晰，不一定會去堅持某些資產，騰訊充分考慮股東和投資者之間的關係，將投資者利益最大化，至於具體的投資或具體的公司持股，不做細節分析。騰訊減持引發中概股動盪，騰訊概念股多大跌。

觀察個股輪證資金流向，騰訊連升數日，過去4日見資金積極流入淡倉，3天都有資金流入，合共逾1億港元，是同期最多資金流入的個股產品，其好倉則見資金流走，金額約9,100萬元。

周三美團股價回落，資金流入好倉，有近700萬元流入。

騰訊購25244，行使價358元，2023年3月6日到期，實際槓桿7倍，活躍條款、高槓桿。

騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿6.6倍，較貼價、高敏感度。

騰訊沽28275，行使價212.8元，2023年7月24日到期，實際槓桿3.8倍，中年期低時間值損耗兼低街貨。

騰訊牛59880，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，較貼價、高槓桿。

騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，高槓桿。

美團購26927，行使價188.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.1倍，中年期貼價、高敏感度。

美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.8倍，行使價220元以下、明年3月或以後到期產品最高槓桿。

美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3倍，低面值、低街貨。

美團牛57287，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，收回價較遠。

美團熊58676，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，貼價、高槓桿熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。