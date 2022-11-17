【高盛推介】阿里周四公布業績　留意低面值輪

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴於周四(17日)公布業績，市場預期阿里第二財政季度收入按年增長4.3%至約2,092億元人民幣，而經調整盈利非公認會計準則淨利潤則約293億元人民幣，按年上升近3%。另外，市場同時關注螞蟻集團整改的事態發展。

阿里過去2日都曾處於80港元之上，周四早段股價回落，現下跌逾4%，報75.45元。

另外，繼京東集團後，騰訊控股再以實物分派的方式減持美團，其他騰訊持股的股份相對受壓，其中快手曾跌逾7%，現跌幅收窄，報49.85元，下跌逾5%。

觀察個股輪證資金流向，近日流入阿里資金以淡倉為主，雖然周三(16日)出現資金流走，但以過去5個交易日計仍有約2,600萬元流入。周四早段股價回落，即市見資金重回好倉身上。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿3.8倍，低面值、低街貨。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿3倍，長年期、時間值損耗較低。

阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.4倍，3個月期以上、行使價55元以上產品最高槓桿。

阿里沽27994，行使價57.12元，2023年6月23日到期，實際槓桿2.7倍，低面值。

阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，低街貨。

阿里熊51568，收回價85元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率6倍，相近收回價產品最高槓桿。

快手購26718，行使價62.9元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.5倍，行使價63元以下、街貨低於20%產品最高槓桿。

快手牛58666，收回價40元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率4倍，最貼價、最高槓桿牛證之一。

快手熊52349，收回價60元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，相近收回價產品最高槓桿。

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