國安至上！英國下令華企售當地最大晶片廠86%股權

外媒報道，英國政府以國家安全疑慮為理由，要求中資公司安世半導體(Nexperia)出售英國最大晶圓廠Newport Wafer Fab(NWF)最少86%的股權。

安世半導體英國區域經理Toni Versluijs認為，英國當局的決定是錯誤的，希望撤銷這項命令。原因之前兩次安全審查都沒有發現任何有危害國家安全問題，不能當成阻止收購的理由，將提出上訴推翻命令。

英國商業、能源及工業策略大臣夏博思表示，歡迎推動增長和就業的外國投資和貿易，但如果發現國家安全風險，會採取果斷行動。

中國半導體企業聞泰科技旗下的安世半導體，去年7月以6,300萬鎊收購英NWF(現更名為Nexperia Newport Limited)。英國政府在今年較早前宣布，引用今年1月實施的《國家安全和投資法》，對這宗交易進行審查。英國政府周三(16日)表示，NWF被收購後，其化合物半導體(compound semiconductor)活動有可能會產生與科技和專有技術相關的國家安全風險，可能會削弱英國的能力，因此下令安世半導體出售86%股權，令公司持股量回到收購前的14%。