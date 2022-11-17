熊俊傑：英通脹升溫　英倫銀行勢續收緊幣策

10月份美國消費者價格通脹(CPI)按月上漲0.4%，按年上漲7.7%，低過市場普遍預期的0.6%和7.9%。同時，低於9月的8.2%的按年漲幅。然而，焦點仍是落於核心通脹率，核心CPI按月和按年分別上漲0.3%和6.3%，均低過市場預期0.2個百分點。核心及非核心通脹兩者已從高點回落，令市場人士憧憬這一波高通脹已經見頂。換言之，投資者對美國聯儲局加大加息力度的預期逐步消退。在數據公布後美國國債收益率大幅下跌，已印證了這一點。

當然，聯儲局不希望令投資者對此過分發酵，或更甚地錯誤解讀為該局會在短期內終止收緊貨幣政策。因為這有可能令通脹快速反彈及美元急跌，令聯儲局過去一年的努力白費。因此，可以預料到的是，聯儲局不會輕言放慢或停止加息，而亦不會對通脹放緩過分樂觀。不過，在過去數月CPI及PCE兩個通脹指標已有所回落的客觀背景下，聯儲局由加息0.75厘的力度，減弱至12月「僅」加息半厘已提供良好基礎。

轉眼至英國，周三(16日)公布了最新的英國通脹報告，通脹再度升溫。10月消費者物價指數(CPI)按年大幅上漲了11.1%，高於9月的10.1%。按月計算，CPI上漲2%，同樣高過10月的1.1%漲幅。儘管政府對能源價格作出價格保證(EPG)，但天然氣和電力價格錄得大幅度上升。EPG令電力、天然氣和其他燃料的整體價格按月漲幅壓抑在24.7%。如果沒有EPG，漲幅會高達75%。

英國的情況與美國有所差異，通脹升溫，暗示英倫銀行加息仍未收效。數據確定了央行在未來會繼續收緊貨幣政策。交易策略方面，可考慮於1.1850及1.16分段買入英鎊兌美元，上望1.20及1.22，跌穿1.14止蝕。

艾德金融外匯部副主管熊俊傑

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